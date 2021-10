Ny plan for Himmelbjerget: Sådan kan naturperlen komme til at se ud

Efter hård kritik fra flere lokale foreninger førte næsten to års stridigheder til en enighed om, at de arkitekttegninger, der var lavet for området, skrottedes, og at der måtte findes en bedre løsning på moderniseringen af den østjyske turistattraktion.

Sådan skal Himmelbjerget moderniseres

Skanderborg Kommune står nu klar med en ny plan for Himmelbjerget. Det skal moderniseres, men det skal gøres anderledes end den plan, som kommunen mødte stor modstand imod ved sidste forsøg.

Nyt besøgscenter

I helhedsplanen ses det, at Skanderborg Kommune ønsker at ændre ankomstområderne og stierne på og omkring Himmelbjerget. Planen er derfor, at der skal etableres et nyt besøgscenter, som skal fungere som centrum for fester og møder.

Idéen med besøgscenteret er at fremtidssikre Himmelbjerget, så det fortsat vil være attraktivt at besøge for kommende generationer.