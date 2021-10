1040 personer mangler hjemmepleje: Der venter en stor opgave

Samlet vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der i Berit's Hjemmepleje A/S er 'kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden', står der i tilsynsrapporten.

Den kritiske situation for Berit's Hjemmepleje og de cirka 1040 borgere i Aarhus Kommune, der er afhængig af medarbejdernes hjælp, begyndte, da Styrelsen for Patientsikkerhed den 6. september lavede et udgående tilsyn og et ældretilsyn.

Det skete på baggrund af henvendelser fra en bekymret pårørende og akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital.

'Vi har ikke svigtet'

Aarhus Kommunes samarbejde med Berit's Hjemmepleje indbefatter også tilsyn.

Men Jens Bejer Damgaard mener ikke, at Aarhus Kommune har svigtet sine borgere.

- Vi fører ikke tilsyn med henblik på at lukke, men for at sikre kvalitet og serviceniveau. Vi har myndighedsforpligtigelse, men det er ikke det samme som et sundhedsfagligt tilsyn - det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der gør det.

Men har jeres tilsyn været gode nok?

- Det her tilsyn er kommet på baggrund af nogle henvendelser, hvor de så er rykket ud og undersøgt det nærmere. Det er ikke sikkert, at vi havde fundet det samme, når vi laver stikprøver, som jo lidt er noget andet. Man kan altid spørge, om vi skulle have gjort noget anderledes. Måske, men jeg synes ikke, vi har svigtet i den måde, vi fører tilsyn på, siger Jens Bejer Damgaard.