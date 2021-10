Mangel på tandlæger: Børn venter 1 år og 7 måneder på bøjle

Akutte patienter kommer først

Mette Borum understreger dog, at akutte patienter bliver håndteret uden ventetid. Akutte patienter er, hvor behandlingen afhænger af væksten i tandsættet og frembrydende tænder på afveje. Ventetiden har derfor ikke nogen konsekvenser for de ikke-akutte patienter, da det her blot handler om at rette på tænder, der er brudt frem, fastslår hun.

Samtidig gør tandplejen i Aarhus Kommune en indsats for at lade de patienter, der nærmer sig de 18 år, komme frem i køen, således at de når at få bøjle på, inden de selv står med regningen.

- Vi står endnu ikke i en situation, hvor vi må sige: "Du skal have bøjle, men det kan du ikke få." Men vi når måske dertil, hvis vi ikke kan rekruttere og fastholde vores personale, fortæller hun afsluttende.