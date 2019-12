Ny juletradition er kommet for at blive – er det noget for dig?

Det med traditioner er lidt en svær en af slagsen, for vi skal jo have gentaget begivenheden en del gange, før det bliver en vaskeægte tradition.

Og hvad gør man så, hvis man skal lave en ny tradition?

Læs også Nanna dropper julegaveræs: Gider ikke købe ind for andre

Så skal man måske have fat i noget af det gamle. Det er i hvert fald det, de gør på Aarhus Havn. Her har de taget lidt fra andre traditioner, og prøver at proppe det ind i den spritnye juletradition: ’Havnerundfart på Juldamperen’.

Det er vist svært at undgå at komme i julestemning på Juldamperen.

Niels Ravn og Lars Hede står bag den nye tradition. Inden de kastede sig ud i det, fik de at vide af Visit Aarhus, at det godt kan være lidt svært at starte en ny juletradition.

- Vi vil gerne skabe en tradition med den her. Vi håber, vi kan give folk en ny og anderledes oplevelse i julen, så vi satser på at kunne gøre det til en tradition, for vi vil gøre det igen til næste år og årene frem, siger Niels Ravn, der er indehaver af Aarhus Sail Event, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gratis parkering til julefrokostgæster – drik dig plørefuld og lad bilen stå

Se Aarhus fra havet

På ’Juldamperen’ serverer makkerparret både gløgg og æbleskiver, men det er ikke kun det spiselige, der er i fokus.

- Det at være sammen på et skib gør også noget. Folk rykker sammen og falder til ro og risikerer at komme i julestemning. Det er idéen med det, siger Lars Hede, der er indehaver af Aarhus Sail Event, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjuldamperen hedder ’Svanen’, og i denne måneds anledning, er det altså en hjuldamper uden ’h’.

05:04 VIDEO: Thomas Bundgaard og Mette Andersen var torsdag aften på jule-date på Juldamperen. Luk video

To af dem, der tog med på havnerundfart i Aarhus torsdag aften, er kæresteparret Thomas Bundgaard og Mette Andersen.

- Der er fuld skrald på julestemningen. Der er julemusik, julelys, æbleskiver og kakao, så vi har det godt. Jeg tænker, at det godt kan blive en tradition for os. Det er ret hyggeligt at komme ud og se Aarhus fra en anden side, siger Mette Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun faldt over turen på Facebook, og inviterede sin kæreste ud på en jule-date.

Læs også Har du haft indbrud én gang – så får du det nok igen