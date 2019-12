Har du haft indbrud én gang – så får du det nok igen

Det er bestemt ikke sjovt at få besøg af ubudne gæster – som tilmed stjæler ens sager.

Og hvis man først har haft besøg af en indbrudstyv én gang, så forøges sandsynligheden for, at du får det igen.

Det viser en ny rapport fra Københavns Universitet.

- Vi ser, at der er en øget risiko for, at der sker det, vi kalder for genindbrud. Det er fordi, indbrudstyven har haft ’succes på arbejde’. Han har haft held med at lave et indbrud, hvor han ikke er blevet forstyrret, og han har slæbt koster med derfra, som han har kunnet omsætte, siger Steen Edeling, der er tidligere politimand og nu såkaldt ’Bo Trygt’-ekspert, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller også, at indbrudstyven har en forventning om, at ofret får sine ting erstattet af forsikringen. Så når indbrudstyven først har stjålet en Verner Panton lampe er forventningen altså, at man kan komme tilbage et par uger senere og hapser en ny Verner Panton lampe.

Smitter naboerne

Rapporten viser også, at der er en stor risiko for, at ens naboer også får indbrud, hvis man først selv har haft det.

Så kender tyven nemlig området.

Omkring to måneders-tiden efter det første indbrud, så er risikoen større ved en selv, men også ved ens naboer, så der skal man være ekstra opmærksom. Steen Edeling, tidligere politimand

- Risikoen for at få et indbrud igen falder efter, der er gået seks til otte uger. Men omkring to måneders-tiden efter det første indbrud, så er risikoen større ved en selv, men også ved ens naboer, så der skal man være ekstra opmærksom, siger Steen Edeling til TV2 ØSTJYLLAND.

Fik ubudne gæster

Man kan selv gøre en indsats for ikke at få ubudne julegæster. I et boligområde i Viby bruger de aktivt nabohjælp, som er et af de bedste våben mod tyven.

Her kan naboerne advare hinanden, hvis de ser noget mistænkeligt i området.

Det er jo bare pisse træls, og det er rigtig trist. Det værste er, at man skal til at forklare det til ens børn. Jan Rohde, Viby

- Jeg er helt sikker på, at Nabohjælp-appen har en klar effekt. Det blev vi gjort opmærksom på, da vi havde indbrud, og i dagene efter var vi endnu mere opmærksomme, siger Jan Rohde, der bor i Viby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jan Rohde har brugt appen Nabohjælp lige siden han fik indbrud for to år siden.

For to år siden havde Jan Rohde indbrud, hvor tyvene løb med familiens designermøbler.

- Det er jo bare pisse træls, og det er rigtig trist. Det værste er, at man skal til at forklare det til ens børn. Det er egentlig ikke så meget, det de tager, men mere det, at der har været nogen og rode rundt i ens ting, siger Jan Rohde til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden indbruddet har familien også fået sat nogle nye vinduer i, hvor de har monteret en ekstra mekanisk sikring, som gør det sværer at komme ind ad vinduerne.

Skaber tryghed

Jan Rohde hentede Nabohjælp-appen, efter han havde haft indbrud, og den skaber tryghed for både ham og resten af nabolaget. Derfor frygter han ikke at få ubudne gæster i december, selvom julen er højsæson for indbrud.

- Jeg sover fint om natten, og det er jeg sikker på, mine naboer også gør, og det har appen bestemt været med til at gavne, siger Jan Rohde til TV2 ØSTJYLLAND.

I Østjylland har 13.000 borgere hentet appen.

Elisabeth Hartlev bor på den samme gade som Jan Rohde. Hun håber på, at hun kan få alle på vejen til at bruge appen.

- Jeg er inde på appen hver eneste dag for at tjekke, men jeg har også sådan en push besked, så der kommer en besked, hver gang der er noget nyt, og det er der næsten hver dag, siger Elisabeth Hartlev til TV2 ØSTJYLLAND.

