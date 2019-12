Byrådskolleger sætter spørgsmålstegn ved borgmesters dømmekraft

Rygter om fester, vennetjenester og et måske lidt for nært forhold til en af byens helt store byggematadorer har de seneste dage sendt Silkeborg-borgmester Steen Vindum (V) under heftig beskydning.

Det har nu fået to byrådspolitikere til at sætte spørgsmålstegn ved borgmesterens dømmekraft.

- Jeg mener, han skulle have brugt sin oplysningspligt, siger byrådsmedlem i Silkeborg Kommune Peter Sig Kristensen (Enhl.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bakkes op af byrådskollegaen Johan Brødsgaard fra Radikale Venstre.

- Man skulle måske have gået tidligere til Ankestyrelsen selv for at få testet den her sag af. Os, der sidder politisk valgt har brug for, at vi kan sige til folk, at vi er fuldstændig uafhængige af økonomiske og venskabelige interesser. Derfor er det rigtig godt, vi ser på den her sag, siger Johan Brødsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

De to byrådspolitikeres udmelding kommer efter rygterne om, at borgmesteren har udført vennetjenester i byrådet til fordel for bygherren René Birch, der står bag firmaet Birch Ejendomme.

Afviser beskyldningerne

Selv afviser hovedpersonen i dag over telefonen til TV2 ØSTJYLLAND, at der er foregået nogen former for vennetjenester.

Han bekræfter, at han er gode venner med René Birch gennem 10-12 år, og blandt andet har besøgt ham i hans private sommerhus - men ikke - siger han - på et niveau, der har indflydelse på beslutningerne.

Ifølge Silkeborg-borgmester Steen Vindum er der ikke tale om vennetjenester.

- Jeg vurderer, at mit venskab og bekendtskab med René Birch er i en karakter, hvor jeg ikke er inhabil, og derfor har jeg ikke foretaget mig noget som helst. Det er rigtigt, at jeg har været på mange turer med ham, men det har ikke været med René Birch alene, siger borgmester Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Foregår der vennetjenester i byrådssammenhæng?

- Der foregår ingen vennetjenester i byrådet i Silkeborg. Det gør der hverken fra min side, og det er jeg helt sikker på, der heller ikke gør fra de 30 øvrige personer, der sidder i byrådet, siger Steen Vindum.

Borger har anmeldt borgmesteren

Også blandt silkeborgenserne er rygterne om Steen Vindums vennetjenester begyndt at svirre.

Det er dog endnu ikke afgjort, hvorvidt der er tale om vennetjenester eller ej. Derfor har en borger nu selv taget teten og anmeldt borgmesteren til Ankestyrelsen.

- Hvis det viser sig, at han bliver erklæret inhabil af Ankestyrelsen, så håber jeg, at det gør, at andre politikere, der sidder i lignende situationer i andre byråd, siger, ’det her er min ven, det drejer sig om – her træder jeg lige udenfor døren’, siger Karen Klarbæk, der er bæredygtig brandudvikler og bosat i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Karen Klarbæk mistænker borgmester Steen Vindum (V) for at være inhabil. Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

Karen Klarbæk mener, at der er tale om mere end 30 sager fra årene 2014 til 2019.

Hun skriver, at det handler om:

”Sager i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2014-2019, hvor Steen Vindum var udvalgsformand og sager i Silkeborg Kommunes byråd i 2014, hvor Steen Vindum var borgmester”.

Klagen er sendt til Ankestyrelsen den 19. november 2019. Der kan gå op til otte måneder før Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Politikere erklæret inhabil i lignende sager

Vurderingen af borgmesterens habilitet eller manglen på samme vedrørende byggematadoren René Birch kommer efter, at flere andre byrådspolitikere tidligere er blevet erklæret inhabile i lignende sager.

Det gør sig blandt andet gældende for byrådsmedlemmet Jarl Gorridsen fra Venstre.

Jarl Gorridsen blev erklæret inhabil den 28. oktober.

Den 28. oktober blev han erklæret inhabil af sine byrådskollegaer, fordi han ved siden af sit virke som byrådspolitiker, også har en virksomhed, hvor han har hyret René Birch til at udføre noget arbejde for ham.

Derfor mente kollegaerne altså ikke, at Jarl Gorridsen kunne være med til at beslutte, hvorvidt René Birch skulle have opgaver fra kommunen eller ej.

