Ung vognmand får bøde på en million kroner

86. Så mange lovovertrædelser er en 27-årig vognmand fra Horsens-egnen blevet dømt for at have begået fra april 2017 til august 2018.

Disse overtrædelser koster den unge mand en bøde på en million kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i et år. Herudover fik han også konfiskeret to biler.

Læs også Facere løber fra aftale: Vil ikke holde sig i bestemte zoner

Denne dom kom Retten i Horsens frem til i dag, onsdag. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 27-årige mand er blandt andet blevet dømt for ikke at sørge for, at sine ansatte overholder køre- hviletidsreglerne. Foto: Claus Fisker - Ritzau / Scanpix

Svigtede sine ansatte

Størsteparten af forholdene vedrørte hans ansvar som arbejdsgiver for forskellige føreres overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

Sagskomplekset indeholdt dog også vognmandens egne overtrædelser. Blandt andet i form af kørsel i frakendelsestiden og hastighedsovertrædelser.

Læs også Knivstikkeri i butikscenter: Politiet øger patruljering

Politiets efterforskning afdækkede også, at vognmanden havde kørt med samme nummerplade på to forskellige lastbiler.

Den unge vognmand er også dømt for at have kørt godskørsel for fremmed regning, selvom Færdselsstyrelsen havde tilbagekaldt hans tilladelser og undladt at indlevere dokumentation til Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Den 27-årige mand mødte ikke op i Retten i Horsens i dag, onsdag. Foto: Google Street View

Mødte ikke op

I et tilfælde er vognmanden også dømt for at have modsat sig anholdelse, da Sydøstjyllands Politi standsede ham.

Den 27-årige vognmand mødte ikke op til retsmødet i dag, da han opholder sig i udlandet.

Det er derfor uvist, hvordan han forholder sig til dommen.

TV2 Østjylland har af flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi og specialanklager Pernille Moesborg, men det har ikke været muligt.

Læs også 20-årig gemte maskinpistol hos mor og far