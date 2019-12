Facere løber fra aftale: Vil ikke holde sig i aftalte zoner

Du kender det formentlig: Du går ned ad Strøget. Pludselig står der et oversmilende ungt menneske, med en brochure i hånden og beder om penge til en velgørende organisationen.

Facerne er ikke ubetinget populære. Og faktisk blev Aarhus Cityforening for snart to år siden så trætte af dem, at de kontaktede Aarhus Kommune for at tale om, hvordan man kunne gøre mødet mellem facere og borgere, der er ude for at shoppe bedre.

Det er et klart aftalebrud og en meget kedelig sag, der ikke klæder en organisation som ISOBRO Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening.

I forsommeren udmøntede det sig i en aftale om, at facerne fra starten af julemåneden skulle stå i ti bestemte zoner i midtbyen.

Mangler opbakning

Men nu trækker facernes brancheorganisation ISOBRO sig fra aftalen.

- Det er blevet klart for mig at der ikke opbakning til den aftale i vores bagland. Når jeg finder ud at ikke alle organisationer ikke er med, så er jeg nødt til at sige, at der ikke er nogen aftale, siger Mette Grovermann, der er ny generalsekretær i ISOBRO.

Hun overtog stillingen og dermed også faceraftalen fra sin forgænger 1. september og vil ikke afvise, at skiftet i ledelsen har haft betydning for aftalebruddet.

- Det kan ikke udelukkes, at vi har haft forskellige tilgange til aftalen, siger hun.

Uklædeligt

Aftalen om at facerne i det centrale Aarhus fremover skulle være i zoner blev indgået mellem ISOBRO, Aarhus Cityforening og Aarhus Kommune.

Direktøren for cityforeningen er frustreret over aftalebruddet.

Jeg er meget skuffet over at ISOBRO alligevel ikke vil være med i en aftale, hvor der også blev taget hensyn til deres medlemmers ønsker. Büyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus kommune

- Det er en anerkendt organisation, som løber fra en allerede indgået aftale. Det er ikke hver dag, man ser det, siger Claus Bech.

- Det er et klart aftalebrud og en meget kedelig sag, der ikke klæder en organisation som ISOBRO.

Citydirektøren mener samtidig at bruddet på aftalen vil føre til endnu mere modvind for facerne i bybilledet i Aarhus.

- Jeg kan være nervøs for borgernes reaktion. Jeg tror, de vil opleve, at folk bliver endnu mere irriterede på facere i Aarhus, siger han.

En fejl

Det aspekt af sagen er ISOBROS generalsekretær ikke enig i:

- Det kan også være, at borgerne bliver glade fordi facerne ikke kun må være i zoner, siger Mette Grovermann.

ISOBRO har 190 indsamlingsorganisationer som for eksempel Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Ældre Sagen blandt sine medlemmer. Ifølge generalsekretæren er det nogle af medlemmerne af ISOBRO, som ikke bakker op om aftalen.

- Det er klart en fejl fra vores side, at vi ikke har været gode nok til at høre vores medlemmer. Vi skulle have lavet vores hjemmearbejde bedre, siger Mette Grovermann.

Ifølge generalsekretæren ønsker indsamlingsorganisationerne ikke, at facerne skal være begrænset til ti zoner i byrummet. De skal kunne bevæge sig frit omkring, hvilket de ifølge Mette Grovermann har ret til.

Rådmand står fast

Selvom ISOBRO løb fra den indgåede aftale, så giver hverken Aarhus Kommune eller Aarhus Cityforening op.

- Der er stadig behov for at finde en løsning. Jeg vil derfor undersøge mulighederne for at finde en løsning, som aarhusianerne kan være tjent med, siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø.

- Jeg er meget skuffet over at ISOBRO alligevel ikke vil være med i en aftale, hvor der også blev taget hensyn til deres medlemmers ønsker.

ISOBROs generalsekretær har ikke umiddelbart tænkt sig at genoptage forhandlingerne om aftalen, men ønsker at starte helt forfra.

- Vi skal finde en anden model end de ti zoner. Jeg vil glæde mig til januar, hvor jeg regner med, at jeg skal drikke kaffe med Aarhus kommune igen, siger hun.