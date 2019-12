Pakkekaos: Her er der mindst kø til Black Friday pakker

Normalt er der fri passage i gangene i Løvbjerg på Trøjborg i Aarhus. Men i disse dage, må personalet trække maverne ind, når de skal forbi alle de ekstraordinært opstillede reoler i gangene. Her bugner det med pakker indkøbt på nettet på Black Friday.

- Vi har sindssygt travlt. Der kommer virkelig virkelig mange pakker. Det er 4-5 gange så mange pakker, som der plejer, siger Nichlas Møller, der er købmand i Løvbjerg.

Han har hyret ekstra folk ind og samtidig omdirigeret personale fra resten af varehuset, så de hurtigere kan få taget imod de pakker, der kommer ind og udleveret pakker til kunderne.

- Vi har forberedt os med sindssygt godt humør. Det er vigtigt for, at det ikke bliver en træls opgave.

Kunderne møder i disse dage op med en vis forståelse for, at der er travlt. Men for at undgå de værste køer, har Nicklas Møller en opfordring:

- Kom Mellem kl. 7.30 og 15. Der er klart mindst kø, siger han.

Hent så din pakke!

Også i Kvickly i Hadsten drukner de i pakker.

- Vores postfolk har aldrig oplevet så mange pakker, som dem der kom i går. Derfor har vi reklameret på Facebook, hvor vi opfordrer kunderne til hurtigst muligt at komme og hente dem, siger varehuschef Thomas Rolighed.

I Kvickly har de inddraget det lokale, som normalt er flaskelager, til opbevaring af pakker. Når der både bliver indleveret nye pakker, der skal findes plads til og samtidig står mange i kø for at hente deres pakker, så gliver det en masse travlhed i butikken. Derfor har de indbyrdes i Kvickly lavet en aftale om, at alle fra gulvet kan gå ind og hjælpe til i pakkeudleveringen, når der er virkelig travlt.

- Det er vi blevet enige om er bedst, for at vi kan få de pakker hurtigst muligt ud af døren og få arbejdsro, siger Thomas Rolighed.