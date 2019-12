Knivstikkeri i butikscenter: Politiet øger patruljering

En 18-årig mand blev stukket med kniv i Frydenlundscenteret klokken lidt i ni tirsdag aften. To andre blev ramt af peberspray.

Ifølge Østjyllands Politi var det en gruppe af drenge, der gik sammen, da de bliver overfaldet af en anden gruppe drenge. Der er tilsyneladende nogle stridigheder mellem de to grupper.

Den unge mand blev ramt i låret af kniven og fik nogle overfladiske sår.

Maskerede mænd løb i går aftes ind i Frydenlundscentret i Aarhus og stak en mand med kniv. Vi øger nu indsatsen i Aarhus V - både ifh efterforskning, patruljering og det forebyggende arbejde. #politidk https://t.co/vVTfrNMx2K pic.twitter.com/GIeRAlWJbq — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 4, 2019

Øger indsatsen

Sammenstødet mellem de to grupperinger får nu politiet til at have ekstra fokus på Frydenlundscenteret.

- Der har de seneste dage været episoder, som peger på, at der er nogle unge mennesker, der har nogle uoverensstemmelser med hinanden. Vi er meget opmærksomme på, at det ikke skal udvikle sig yderligere, og vi øger derfor indsatsen både i forhold til efterforskning, patruljering i området og det forebyggende arbejde, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen ved Østjyllands Politi.

Politiet vil derfor være ekstra meget til stede både i Frydenlundscenteret og i hele Aarhus V. Samtidig beder politiet borgerne om hjælp.

- Vi vil gerne opfordre borgerne i området til at ringe til os med det samme, hvis de ser noget mistænkeligt eller får øje på grupper af personer, der skaber utryghed i området, siger Klaus Arboe Rasmussen.