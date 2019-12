Havn sætter rekord igen: Laster en container i minuttet

Aarhus Havn har gjort det igen.

For tredje år i streg har de sat rekord. Der er ikke tale om en rekord alene for Aarhus Havn, men derimod en danmarksrekord i containeromsætning.

- Det er jo fantastisk. Vi brød rekorden sidste år, og der var det et skeldsættende tal. Vi havde en forhåbning om, at vi ville gøre det igen, så det er jo meget glædeligt, at det er lykkes for os, siger Nicolai Krøyer, der er kundechef hos Aarhus Havn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da året gik på hæld sidste år, havde Aarhus Havn sat rekord med 540.363 containere. Det svarer til mere end én container i minuttet alle årets 365 dage, og nu er den rekord altså slået.

01:04 VIDEO: I dag, onsdag, kørte en danmarksrekord fra Danish Crown i Horsens ad E45 til Aarhus Havn, hvor den blev lastet på et containerskib. Video: Claus Haagensen, Aarhus Havn Luk video

”Tidlig rekord”

Det er en container fra Danish Crown, der i dag blev kørt fra Horsens ad E45 til Aarhus Havn, hvor den blev lastet på et containerskib. Dermed har Aarhus Havn næsten en måned før årets afslutning slået sin egen og hele Danmarks rekord.

De containere, der løftes over kaj på Aarhus havn i den resterende del af december, udgør således årets vækst i containeromsætningen. Og den vækst skal så lægges oven i de seneste to års fremgang på cirka 20 procent.

- Det er forholdsvis tidligt, vi har sat rekord. Vi har stadig nogle uger at gå på, så vi håber, vi kan flytte rekorden endnu mere, siger Nicolai Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Oveni de 20 procent, er der syv procent vækst oveni, så vi kan kun spå om, hvordan det ender, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Havn har Danmarks største containerhavn.

14:11 VIDEO: Aarhus Havn er altid i arbejde, for transporten i Danmarks største containerhavn står aldrig stille. Luk video

Mere på vej

Om Aarhus Havns rekord på rekord er kommet for at blive, er svært at sige, men havnen har bestemt ikke tænkt sig at læne sig tilbage, selvom de endnu engang har slået rekord.

- Vi har helt sikkert lyst til mere, og vi har også kapacitet til mere, siger Nicolai Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.

Havnen ser blandt andet frem til næste år, hvor et helt nyt containerrederi begynder at anløbe Aarhus havn i fast rutefart.

Det er det grønlandske Royal Arctic Line, der har indgået en aftale om samsejling med islandske Eimskip, der i forvejen udgør en væsentlig del af omsætningen på Aarhus havn.

Verdens femtestørste

I sommer blev Danmark kåret som verdens femtestørste søfartsnation. Det betyder, at de slår USA.

Denne placering har også stor betydning for Aarhus Havn, lød det fra kommunens borgmester Jacob Bundsgaard i sommer.

- Aarhus har de seneste år været i vækst. Ikke mindst når det kommer til antallet af containere, der ryger ind og ud af Aarhus og hele Jylland. Det er faktisk 10.000 arbejdspladser, der afhænger af, at vi har en velfungerende havn, sagde Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAN den 10. juli år.

Årsagen til væksten er blandt andet, at vi alle sammen køber flere varer fra Kina. Det er især tøj, legetøj og elektriske apparater som støvsugere, der bliver importeret fra Kina.