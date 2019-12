Gratis parkering til julefrokostgæster – drik dig plørefuld og lad bilen stå

December er store julefrokost-måned, og som de fleste ved, skal man lade bilen stå, når snapsen kommer på bordet og promillen sætter ind.

Denne regel vil DOKK1 Parkering gerne håndhæve, og derfor har de valgt at tilbyde alle julefrokostgæster gratis parkering fredage og lørdage i december frem til juleaften.

Læs også Nanna dropper julegaveræs: Gider ikke købe ind for andre

- Det handler meget om, at vi arbejder med tryghed, og så kom vi til at snakke om tryghed i december. Vi synes, det er afskyeligt at køre spirituskørsel, og vi ved, at der altid er fokus på det i december, så der vil vi gerne bidrage til, at folk lader deres biler stå, hvis de har en for høj promille, siger Tom Laursen, der administrerende direktør i Securitas A/S, til TV2 ØSTJYLLAND.

Securitas A/S driver parkerings-anlægget i DOKK1. Tom Laursen anerkender også, at det har en reklameværdi for dem at give gratis parkering til julefrokostgæster, men at de også ser det som en form for en samfundstjensete at være med til at sikre, at folk ikke kører spirituskørsel.

Sådan får du gratis parkering For at få den gratis parkering i DOKK1 skal man ved parkering blot henvende sig til vagten, hvorefter man får en voucher, som kan indløses, når bilen afhentes. Det vil være muligt at afhente en voucher fredage klokken 8-22 og lørdage klokken 14-22. Securitas A/S anbefaler, at man får en voucher, når man parkerer sin bil, så man har alle 24 timer gratis parkering til rådighed, og dermed har god tid til at hente sin bil, når man igen er blevet ædru. Tilbuddet om 24 timers gratis parkering gælder 6./7., 13./14. og 20./21. december, og kun så længe der er plads i anlægget.

Flere tager afstand til spritkørsel

Spritkørsel er noget, som et markant flertal af danskere tager afstand fra. Men det er desværre ikke alle, der lader bilen stå, når de har fået promiller i blodet.

I forbindelse med den aktuelle julefrokostsæson har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden spurgt 3.515 bilister, om de inden for det seneste år har kørt bil, selv om de måske har drukket mere end tilladt.

Læs også Maja er træt af at blive taget på røv og bryster af fremmede i byen

Blandt de adspurgte siger 89 procent nej til spørgsmålet. Men otte procent siger ja. Problemet er størst blandt de 17-35-årige, hvor 16 procent svarer, at de inden for det seneste år har kørt bil, selv om de måske havde drukket mere end tilladt.

Rådet for Sikker Trafiks bedste råd er, at man lader bilen blive hjemme, så man ikke bliver fristet til at køre hjem. Foto: Dokk1

- Den gode nyhed er, at der er færre, der bliver taget med en for høj promille i december, men vi synes stadig, der er for mange, der kører spritkørsel i julefrokostmåneden, siger Søren Ørsted Pedersen, der er pressechef ved Rådet for Sikker Trafik, til TV2 ØSTJYLLAND.

Set over de sidste ti år er antallet af spritulykker med personskade faldet. Men ulykkerne sker stadig. Sidste år mistede 32 mennesker livet og 183 personer kom alvorligt til skade i ulykker, hvor der var alkohol involveret.

Læs også 22-årig jagtet af flere mænd: Blev påkørt og stukket med kniv

Vær en god ven og bland dig

Her i december gennemfører Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden en landsdækkende kampagne for at få flere til at blande sig, hvis en beruset gæst til middagen eller julefrokosten finder bilnøglerne frem.

- Det kan være grænseoverskridende at blande sig, så derfor kan det være en god idé, at man allierer sig med nogle andre, og henvender sig til den person, som har tænkt sig at køre hjem. Og så er det en god idé at gøre det på en omsorgsfuld måde fremfor at pege fingre, siger Søren Ørsted Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har en tendens til at overvurdere vores evner, når vi bliver fulde. Vi tror eksempelvis også, at vi danser super godt. Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafiks bedste råd er, at man slet ikke tager bilen med, når man skal til fest. Så undgår man at blive fristet til at køre hjem.

- Vi har en tendens til at overvurdere vores evner, når vi bliver fulde. Vi tror eksempelvis også, at vi danser super godt, når vi er fulde, men det gør vi måske ikke, og vi kører bestemt heller ikke bil så godt, som vi selv tror, så det er bedst at lade bilen stå, så man ikke bliver fristet, siger Søren Østed til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Må man røre uden at spørge? Særlig dragt viser uopfordrede berøringer i nattelivet

Se Rådet for Sikker Trafiks kampagnevideo her: