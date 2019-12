Nanna dropper julegaveræs: Gider ikke købe ind for andre

SPOILER: Hvis du er i familie med Nanna Eriksen fra Aarhus, så stop med at læse videre før efter jul. Se mere

Spisebordet i stuen hjemme hos Nanna Eriksen er fyldt med garn, avispapir, maling, bønner og meget mere. Det er her, hun kreerer og pakker ind.

Hun har i år besluttet, at hun ikke vil købe noget nyt til venner og familie i julegave.

- Alt, hvad jeg giver væk, er ting, jeg har lavet, skraldet eller fra genbrug, fortæller hun.

Nanna Eriksen med nogle af de julegaver, hun har lavet til familien i år.

Ønskesedlerne fra familien har hun ikke skænket en tanke eller et kig.

- Vi har en familie-facebookgruppe, hvor alle har lagt en ønskesky op. Og jeg har ikke kigget på en eneste, siger Nanna Eriksen.

For mig er ønskesedler lidt ligesom en indkøbsliste, og så opfordrer man alle andre til at købe ind for én. Nanna Eriksen

Hun har heller ikke ønsket sig noget selv i år. Det må familien selv finde på.

- For mig er ønskesedler lidt ligesom en indkøbsliste, og så opfordrer man alle andre til at købe ind for én. Det synes jeg ikke, er særlig fedt, siger Nanna Eriksen.

For flere måneder siden gik Nanna Eriksen i stedet i gang med at lave alle gaver selv. Hun har lært sig selv at strikke, så hun kan lave sokker, og hun har lært at hækle, så hun blandt andet kan lave scrunchies (hårelastikker).

Nanna Eriksen laver både julegaver og adventsgaver til venner og familie.

Hendes far får en snaps på hyldebær, som hun selv har samlet. Hun har malet yoga-kort til sin mor og dyrket sine egne bønner, som også skal gives væk som en gave.

- Jeg synes ikke, at december skal være en måned, hvor man skal ud og bruge alle sine penge og være vildt stresset, i stedet for at kunne bruge sine penge på at slappe af og holde jul og hygge sig med det, siger Nanna Eriksen.

Læs også De nye klimadukse: Skoler vil leve op til FN’s verdensmål

Gaver er en klimasynder

Det er ikke kun vores egen personlige vægt, som stiger henover julen - det samme gør mængden af CO2.

Den klassiske julemenu med masser af kød - flæskesteg, medister, rullepølse, leverpostej, frikadeller og marinerede sild, udleder 130 kg. CO2 for fire personer, viser en opgørelse fra den grønne tænketank Concito.

Det svarer næsten til den samme CO2-udledning, som hvis man flyver fra Aarhus til Oslo og tilbage igen (flightemissionmap.org).

Den største klimasynder i julen er vores forbrug. Vi spiser mere, vi forbruger mere og mere, og det ser vi også på gaverne. Anders Damgaard, seniorforsker, DTU

Anders Damgaard er seniorforsker hos DTU og forsker i affald og ressourcer. Hvis man vil tænke bæredygtigt i julen, så skal man især se på gaverne.

- Den største klimasynder i julen er vores forbrug. Vi spiser mere, vi forbruger mere og mere, og det ser vi også på gaverne, forklarer han.

Ifølge tal fra Concito udleder produktionen af de julegaver, vi danskere køber, ca. 1 mio. ton CO2. Det er i gennemsnit 200 kilo CO2 per dansker, hvilket svarer til en tur i bil til Paris.

00:59 Unødvendige gaver er en stor klimasynder. Luk video

De fleste danskere elsker også gaver - vi bruger i hvert fald mange penge på dem. Danskernes merforbrug er steget år for år, viser tal for Danmarks Statistik.

Sidste år anvendte vi vores foretrukne betalingskort for 1,7 milliarder kroner mere end i 2017.

Læs også Werner har brugt seks timer om dagen siden august på at sætte julelys op

Det er især de unødvendige gaver, som er en stor klimasynder, når de aldrig rigtig bliver brugt. Seniorforsker Anders Damgaard har da også et råd til forbrugerne her inden jul:

- Måske kan vi moderere mængden af gaver. Jeg er selv stor fan af oplevelser, som ikke skaber et merforbrug. Det handler om at være sammen – og ikke om en masse produkter, vi ikke har brug for, siger Anders Damgaard.

Det er mega vigtigt at spare på ressourcerne. Det her er en af måderne at gøre det på. Nanna Eriksen

For 18-årige Nanna Eriksen handler hendes hjemmelavede julegaver om to ting. Det er rart at spare penge, men det er endnu bedre at tænke på miljøet.

- Det er så mega vigtigt at spare på ressourcerne. Det her er en af måderne at gøre det på, og har man ikke tid til at gøre det selv, så kan genbrug virkelig meget, siger hun.

00:24 Hvis du gerne vil lave dine julegaver selv, så har Nanna et par råd til dig her. Luk video

Om hendes familie kan lide hendes selvlavede gaver, det finder hun først ud af juleaften.

- Det kan godt være, jeg rammer forkert, men jeg har gjort et forsøg, fortæller hun.