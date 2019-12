Må man røre uden at spørge? Særlig dragt viser uopfordrede berøringer i nattelivet

Det er lørdag aften. Vi er på et hotelværelse i Horsens.

Den 21-årige medicinstuderende fra Aarhus Sabna Shiva er ved at gøre sig klar til at gå i byen. Hun lægger mascara. Maler læberne dybrøde.

Men det er ikke en helt sædvanlig bytur. For i aften skal hun sammen med TV 2 ECHO undersøge, hvordan vi opfører os over for hinanden, når vi går i byen.

Og særligt hvordan vi rører ved hinanden.

Hver anden dansker mellem 18 og 35 år mener, at uopfordrede berøringer er et udbredt problem i nattelivet. Det viser en Megafon-måling, TV 2 har fået lavet.

Sabna Shiva er derfor ved at iføre sig en speciallavet dragt med berøringssensorer.

Dragten er udstyret med sensorer på bryst, mave, lår og baller. Sabna Shiva har den på under sin kjole.

Hvis hun i løbet af aftenen bliver taget på af andre, vil sensorerne registrere berøringerne.

I løbet af en aften slår dragtens sensorer ud flere hundrede gange, da den også opfanger tilfældige berøringer. I denne artikel vises kun berøringer, som redaktionen ud fra videomateriale og case-personers udsagn har vurderet til at være tilsigtede.

På baren filmer vi med 11 kameraer. Ni, der er sat op, og to håndholdte. Der er blevet tydeligt skiltet, så bargæsterne ved, at TV 2 ECHO filmer.

Men det holder dem ikke tilbage.

Kl. 00:16

Det er tidligt på natten. Gæsterne på Jagtbar i Horsens står i små klynger og bygger branderten op.

Sabna Shiva og hendes veninde har været på stedet i en halv time. De nipper til deres drinks ved bardisken. Taler højt og gestikulerer til hinanden. Kommunikation gennem høj musik.

Sabna er indtil videre ikke blevet taget på. Men det har hun oplevet mange gange før.

Det er næsten blevet rutine for Sabna Shiva, at hun før en bytur må forberede sig på at blive taget på af mænd.

Hun er ofte blevet klappet i numsen. Én gang har hun endda oplevet, at en fyr tog hende i skridtet.

Den 21-årige bliver lige chokeret, hver gang det sker.

Folk har sagt til hende, at det er, fordi hun går udfordrende klædt. Men det mener hun ikke er en invitation til, at fyrene kan tage på hende. Det er, som om samfundets uskrevne regler for opførsel bliver sat ud af spil, når man går i byen, siger Sabna Shiva. Og i aften er ingen undtagelse.

Lige pludselig er jeg bare blevet sådan en pattegris med æble i munden til en buffet, hvor folk tænker: "Jamen jeg tager lidt dér, og jeg tager lidt dér". Og det er bare ikke okay Sabna Shiva, medicinstuderende

Kl. 02:04

Badet i flaksende lys står Sabna Shiva og veninden og taler sammen i udkanten af Jagtbars dansegulv.

Omkring dem står bargæsterne tæt.

Sabna Shiva ser ikke manden, der kommer gående bagfra.

Men hun mærker det, da han lægger en hånd på hendes numse, idet han går forbi hende.

Sensordragten bekræfter, at hun er blevet rørt på hver balle. Veninden siger, at hun også blev rørt på numsen.

Sabna har været på baren i to timer og et kvarter, da hun bliver rørt på numsen første gang. Men det bliver ikke den sidste.

Sabna Shiva er langt fra de eneste, der har oplevet at blive taget på i nattelivet.

35 procent af danskere mellem 18 og 35 år siger i Megafon-målingen, som TV 2 har fået lavet, at de inden for det seneste år er blevet taget på i nattelivet, uden at de tydeligt havde signaleret, at det var i orden.

Af dem er overvægten blandt kvinder.

Aftenen forinden har TV 2 Echo haft to andre unge i sensordragten på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg. Den ene af dem er Jill Kloster Nissen.

Hun er 24 år, bor i Valby og arbejder til dagligt i 7-Eleven.

I løbet af de fire timer, hun var på Zwei Grosse Bier Bar, fik hun alt fra uopfordrede krammere til kys, hun ikke havde bedt om.

To gange blev hun taget på numsen.

Jill Kloster Nissen har et lidt andet forhold til de uopfordrede berøringer end Sabna Shiva.

Hun mener nemlig som udgangspunkt ikke, at det er et problem.

- Det er ikke altid negativt at blive rørt ved, fordi det jo også er et tegn på, at man er lækker eller sød, siger hun.

Hun kan godt finde på at sige fra over for fyre, der berører hende. Men når hun får et klask i røven, vælger hun ofte at tage det som noget positivt, så hun kan have en god aften.

Krænkende

De fleste mænd og kvinder forbinder det at blive taget på med noget grænseoverskridende, provokerende, krænkende eller chikanerende.

Men mændene har en større tendens end kvinderne til også at forbinde det med noget neutralt eller positivt.

Og det tyder på, at accepten af berøringer har en sammenhæng med, hvem der rører.

Mænd har en større tendens end kvinder til også at acceptere berøringer, når de flirter eller vil etablere en kontakt til en anden person.

Tilbage på Jagtbar i Horsens bevæger Sabna Shiva og hendes veninde sig imod dansegulvet, hvor en fyr i ternet skjorte allerede vugger rundt i mængden.

Kl. 02:12

Bassen blæser ud over det tætpakkede dansegulv. Rytmer dunker i gulvet og slynges ud gennem dansende kroppe.

Sabna Shiva og veninden er på vej ind på dansegulvet.

De har været på baren i knap to og en halv time. Sensordragten har slået ud utallige gange. Indtil videre har der dog kun været tale om to deciderede berøringer på numsen.

Men nu slår dragten ud igen.

Sensordragten markerer en berøring på den ene balle, kort efter Sabna Shiva er kommet ind på dansegulvet. I samme øjeblik stopper hun op. Hun ser sig bagud over skulderen på den mand, der har taget hende på numsen.

- Tog du lige på mig? spørger Sabna den unge mand.

Han svarer kun med et smil.

Sabna Shiva og veninden forlader dansegulvet og går ud i et baglokale. Herfra har TV 2 ECHOs redaktion fulgt hendes aften på en række skærme.

De sætter sig ved en computer og ser optagelserne fra dansegulvet igennem. Sabna Shiva peger på skærmen og viser situationen, hvor hun bliver taget på numsen. Hun udpeger også manden i den ternede skjorte, som hun mærkede tage hende på røven.

TV 2 ECHOs journalist gør klar til at gå ind på baren for at konfrontere manden i den ternede skjorte.

Men inden vi møder ham, vender vi lige tilbage til aftenen forinden. For her havde vi en tredje person i sensordragten. Denne gang en mand.

Jakob Henning Jensen er fra København, hvor han studerer på DTU.

Den 26-årige mand ser ikke uopfordrede berøringer som et problem i nattelivet, for så vidt han husker, er han aldrig selv blevet taget på.

Den fredag aften på Zwei Grosse Bier Bar i Viborg bongede sensordragten dog ud på hans numse. En kvinde, han havde talt med i et stykke tid, aede ham på ryggen og lod til sidst hånden glide ned over hans røv.

Jakob Henning Jensen registrerede det næsten ikke.

Men hvis en kvinde en dag gav ham et klap bagi, ville han tage det som en kompliment. Og han ville ønske, at flere kunne opfatte det som ham.

- Jeg synes, at folk generelt skal til at slappe af. Ikke kun kvinder. Jeg synes, der er en fuldstændig vanvittig krænkelseskultur lige pt, siger Jakob Henning Jensen.

Han kan godt forstå, at nogle får nok, hvis de bliver taget på utallige gange i løbet af en aften. Men det er heller ikke nemt, når man som mand forventes at tage initiativet og vise interesse, mener han.

- Det bliver også bare svært som mand at finde ud af, hvad må man, og hvad må man ikke, siger Jakob Henning Jensen.

Og det er han ikke den eneste mand, der synes.

Der er nemlig en tydelig forskel på mænd og kvinder, når de bliver spurgt om, hvor let det er at vide, om berøring er ok.

Her siger hver fjerde mand, at det er svært eller meget svært at regne ud, hvornår det er okay at røre en anden person i nattelivet. Det mener kun hver tiende kvinde.

Tilbage i baglokalet på Jagtbar i Horsens venter Sabna Shiva på at høre, hvorfor manden i den ternede skjorte tog hende på numsen.

Kl. 02:27

Sabna Shiva og hendes veninde følger med på skærmen i baglokalet på Jagtbar. Herfra kan hun se TV 2 ECHOs journalist gå gennem baren. Journalisten tager fat i manden, der har taget på Sabna Shiva for få minutter siden. De går over til et roligere hjørne af baren.

Imens læner Sabna Shiva sig en anelse frem og tager hånden op foran munden. Hun lytter intenst, mens manden bliver interviewet.

Han taler roligt, da journalisten spørger ham, hvorfor han tog på kvinden i den røde kjole på dansegulvet lige før.

Han kan ikke umiddelbart huske, at han skulle have rørt Sabna Shiva på dansegulvet. Men mere generelt siger han:

- Hvis jeg står derude, og der er en, der danser op ad mig, så kan jeg da godt lige røre.

Han er ked af, hvis han har gjort noget, der har føltes som et overgreb, siger han. For det var ikke hans mening.

Journalisten spørger ham, om han synes, det er svært at regne ud, hvad man må, og hvad man ikke må.

- Altså hvis det, jeg gjorde, som jeg så ikke ved, hvad er, er forkert. Så ja. Det er det jo. Så er det jo forkert - eller svært, siger han.

Sabna Shiva ser de grynede optagelser ude i baglokalet.

- Ærligt talt, det påvirker mig så meget, at han siger, at hvis der er en pige, der danser op ad ham, så er det nærmest en invitation, siger hun.

Hun tørrer forsigtigt øjenkrogene med fingerspidserne.

- Nu ødelægger jeg min makeup, siger hun og griner lidt.

Jeg synes, det er totalt skræmmende, hvordan de her grænser for social opførsel bare bliver blurred, når man er i byen Sabna Shiva, medicinstuderende

Sabna Shiva forlader baglokalet og vender tilbage til dansegulvet. Selvom det var chokerende for hende at høre, hvordan manden opfattede berøringen på numsen, vil hun ikke lade sig slå ud. Hun vil danse videre.

