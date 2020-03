Ny forening er stiftet: Vil kæmpe mod svinefabrikker

Modstandere af store svinefabrikker har nu slået sig sammen. I Domen i Aarhus har de lørdag stiftet en landsforening, 'Netværk mod svinefabrikker'.

- Vi kæmper imod Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug, de er meget organiseret. Så derfor, synes vi, det er vigtigt, at der er en modpol, siger Anni Jakobsen fra Brædstrup.

- Det er ikke alle, der bor på landet, som støtter den vej, hvor produktionen af svin for eksempel er på vej hen nu, siger hun.

Støj, støv og lugt

De omkring 100 stiftende medlemmer har dannet foreningen, der blandt andet også tæller Greenpeace og flere andre organisationer.

De ønsker blandt andet at give de naboer, der er generet af svinefabrikker, en stærkere stemme. Og en af dem er Henrik Brøsted. Han har været nabo til en svinefabrik i 25 år, og det giver en række daglige gener.

- Støj, støv og ammoniak i luften. Alt hvad vi har af ting, der står ude, bliver grønne. Og så har vi store lugtproblemer, siger han.

Ifølge ham selv, mener han også at kunne mærke det fysisk.

- Jeg har problemer med åndedrættet og har haft det igennem længere tid, siger han.

Henrik Brøsted understreger, at han ikke er imod landbrug, men at han derimod er imod industriproduktion.

Ingen dansk forskning

Der findes dog ingen konkret dansk forskning, der bakker op om sundhedsfaren ved at være nabo til en svinefabrik, men:

- Der findes udenlandske undersøgelser, som viser både symptomer men også sygdomstegn - og som tyder i retningen af øget risiko for visse sygdomme som for eksempel lungebetændelse og forværring af sin astma, siger Jakob Bønløkke, der er overlæge ved Aalborg Universitetshospital, Arbejdsmedicin.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag forsøgt at få en kommentar fra Landbrug & Fødevarer. De ønsker ikke at udtale sig, så længe der ikke er lavet dansk forskning, der peger på, at der er helbredsmæssige konsekvenser ved at bo tæt på en stor landbrugsproduktion.

Håber at råbe politikere op

Henrik Brøsted og de andre medlemmer håber, at den nye forening kan gøre en forskel.

- Jeg håber på, at man er i stand til at råbe nogle politikere op og få rykket lidt på nogle ting, siger han.

Beretninger fra naboer til svinefabrikker har fået Zenia Stampe, fødevareordføreren fra regeringens støtteparti, Radikale Venstre, til at stille spørgsmål til fødevareministeren, hvor hun beder om en oversigt over de sundhedsmæssige omkostninger ved at bo i nærheden af en svinefabrik.

