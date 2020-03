Et skelet er blevet fundet: Politiet arbejder på stedet

Menneskeskelettet er fundet i et grønt område i byen Hjortshøj. Foto: Øxenholt foto

En forbipasserende har fundet et skelet i et grønt område i byen Hjortshøj, der ligger nord for Aarhus.

Østjyllands Politi bekræfter overfor TV2 ØSTJYLLAND, at der er tale om et menneskeskelet. De ved dog endnu ikke, om det stammer fra en mand eller kvinde.

Den forbipasserende har fundet skelettet i en grøft ved Virup Skovvej, og politiet har afspærret et område omkring findestedet, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De oplyser også, at de foreløbige undersøgelser viser, at skelettet har ligget på stedet i længere tid.

Politiets teknikere er tilkaldt for at lave yderligere undersøgelser af skelettet, og de regner med at være til stede i området til ud på aftenen.

Østjyllands Politi ønsker ikke at give yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

TV2 ØSTJYLLAND opdaterer, når der er nye oplysninger i sagen.

Menneskeskelettet er blevet fundet lørdag af en forbipasserende i en grøft ved Virup Skovvej i Hjortshøj. Foto: Google Maps