Skelet fundet i grøft skal undersøges yderligere

Menneskeskelettet er fundet i et grønt område i byen Hjortshøj.

Tidligt lørdag aften fandt en forbipasserende et skelet i en grøft i Hjortshøj nord for Aarhus.

Politiet arbejdede i flere timer på stedet, men sent lørdag aften var undersøgelserne færdige.

Østjyllands Politi oplyser, at skelettet har ligget på stedet i længere tid, og at det derfor ikke i første omgang er muligt at finde ud af, hvem den afdøde er.

- De foreløbige tekniske og retsmedicinske undersøgelser har vist, at skelettet har ligget på findestedet i længere tid, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at identificere afdøde, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Identiteten kan først fastlægges efter obduktion og yderligere undersøgelser, skriver de.

Politiet oplyser desuden, at de ikke kan oplyse yderligere i forhold til fundet af skelettet.

- Vi kan tidligst udtale os mandag efter obduktionen, lyder det fra politiet.

Menneskeskelettet er blevet fundet lørdag af en forbipasserende i en grøft ved Virup Skovvej i Hjortshøj. Foto: Google Maps