Byrådsmedlem forlader Alternativet: Tilliden er væk

De seneste ugers uro i toppen af Alternativet har ødelagt tilliden til partiet.

Med de ord har byrådsmedlem i Silkeborg Kommune Claus Løwe Klostergård meldt sig ud af partiet.

Han har i stedet meldt sig ind i SF. Det fortæller han til Midtjyllands Avis.

- Med den proces, der har været omkring formandsskiftet, har partiet desværre vist sig ikke at kunne leve op til egne værdier, og det virker for mig utroværdigt, siger han.

- Tilliden til partiet er væk, og derfor er det også med stor frustration og beklagelse, at jeg har måttet sande, at jeg ikke længere kan genkende det parti, som jeg fandt så stor sympati for, siger Claus Løwe Klostergård.

Hovedbestyrelse skal diskutere Fock

Udmeldelsen kommer på dagen, hvor Alternativets hovedbestyrelse skal diskutere, hvorvidt der er tillid til politisk leder Josephine Fock, som 1. februar afløste Uffe Elbæk.

Valget har skabt uro i partiet, da folketingsgruppen havde foretrukket Rasmus Nordqvist.

Efterfølgende er der kommet både anonyme og åbne anklager om krænkende adfærd mod Josephine Fock.

En artikel i Information i februar beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.

Josephine Fock har afvist anklagerne og dele af baglandet har meldt ud, at de har svært ved at se sig selv i partiet, hvis den demokratisk valgte politiske leder trækker sig.

I yderste konsekvens kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde og nyvalg. Den mødes på et ukendt tidspunkt og sted lørdag.