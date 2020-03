Ny serie graver i de kendtes fortid på nettet: - Ej hvor er det pinligt

Hver dag deler vi en masse ting om os selv på de sociale medier. Både bevidst og ubevidst. Og som de fleste nok ved, glemmer internettet aldrig, hvad vi lægger op.

Der findes derfor en hel del at grave i, når man begiver sig ud i at stalke Fie Laursen, Sofie Linde, Nicklas Bendtner, ham den søde eller sin fjende fra folkeskolen.

På TV2 ØSTJYLLAND har vi valgt at grave helt i bund og stalke os frem til de ting, som en række kendte danskere har efterladt sig på nettet i tidens løb for derefter at konfrontere dem med det i den nye serie 'STALKER'.

Ej hvor er det pinligt. Hvorfor findes det stadig? Jeg troede, det var slettet Micki Cheng

- Jeg elsker at stalke kendte mennesker. Jeg kan finde ud af, hvem der har slået op, fordi de har slettet billederne af hinanden og andre gange få inspiration til, hvordan jeg selv skal være og se ud, siger Anne Troensegaard, der er vært på 'STALKER'.

I første afsnit møder vi Micki Cheng, der er kendt fra Den Store Bagedyst, hvor han charmerede sig ind på seerne i 2015. I 'STALKER' bliver han blandt andet konfronteret med en audition i X Factor og et særligt videoklip, der får ham til at krumme tæer.

- Ej hvor er det pinligt. Hvorfor findes det stadig? Jeg troede, det var slettet, siger Micki Cheng, der i afsnittet også fortæller, hvem han selv stalker på de sociale medier.

På vores YouTube-kanal kan du se, hvordan Micki Cheng reagerer på de ting, vi har gravet frem fra internettets glemte guld og følge med, når der løbende lægges nye afsnit op.

Se første afsnit af 'STALKER' her: