Unik møntsamling og smykker: Politiet efterlyser ejere til tyvekoster

Nogle af tyvekosterne er bl.a. en særlig møntsamling - blandt andet med serierne "Danmarks under besættelsen", "Danmarks regenter" og "200 år H.C. Andersen".

Natten til den 26. februar gjorde en politipatrulje et særligt fund i Højbjerg ved Aarhus.

Her standsede betjentene en bil, hvori der sad to mænd, der begge er kendt af politiet for indbrudskriminalitet. I bilen fandt politiet flere tyvekoster, ligesom de også fandt flere formodede tyvekoster på en af de anholdtes bopæl.

De er unikke. Det er en møntsamling og smykker, som har noget særligt og personligt over sig, så dem, der har mistet dem, kan godt genkende dem. Østjyllands Politi

Og nu efterlyser Østjyllands Politi ejerne til de stjålne ting.

- De er unikke. Det er en møntsamling og smykker, som har noget særligt og personligt over sig, så dem, der har mistet dem, kan godt genkende dem, fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Tyvekosterne drejer sig om en stjålen møntsamling - blandt andet med møntserierne "Danmark under besættelsen", "Danmarks regenter" og "200 år H.C. Andersen". Og så drejer det sig om nogle stjålne smykker - blandt andet en fingerring med inskriptionen "Arno 18-8-1970" og et vedhæng til en halskæde formet som et hjerte med inskriptionen "Tina".

Hvis du kan genkende tyvekosterne eller måske selv er ejeren til dem, så hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på tlf. 114.

Østjyllands Politi skriver i deres fremlysning, at da de to mænd begge er kendte for indbrudskriminalitet, blev de fremstillet i grundslovsforhør dagen efter, hvor de blev varetægtsfængslet.

Begge er sigtet for et indbrud i Beder, der blev begået kort tid før, de blev standset. Og den ene er derudover sigtet for et indbrud i Hørning fra nogle få dage forinden.