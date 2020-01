Masseransagning på havnen: Biler fra færgen kontrolleret

Bilerne holdt i lange køer for at komme væk fra havnen efter en sejltur med Molslinjens Express 2 torsdag eftermiddag. For alle biler der kørte af færgen blev tjekket af politiet, inden de fik lov at forlade havneområdet.

- Vi har tjekket de biler, der er kommet af færgen, bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nøjagtig hvem eller hvad politiet søgte, ønsker de ikke at fortælle i detaljer, men de kan gå så vidt som til at afsløre, at kontrollen af bilerne har med nattens kidnapningsforsøg og efterfølgende biljagt at gøre. 14 mænd blev anholdt under nattens begivenheder og kl. 16 begyndte grundlovsforhøret af dem ved Retten i Aarhus.

Det var alle biler ombord på Molslinjens Express 2, der torsdag eftermiddag blev kontrolleret af politiet. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

På forkant med uro

- Vi havde fået nys om, at der var nogle med færgen, som skulle op og være tilhørere i retten og dem vil vi gerne tale med, fortæller Lars Bisgaard.

- Vi ønsker ikke noget uro, så kontrollen af bilerne var for at være på forkant.

Politiet kontrollerede alle biler, der kørte af færgen fra en kontrolpost på havnen. Ikke alle blev vinket ind til siden og undersøgt, men biler der virkede mistænkelige for politiet blev ransaget.

- Vi har kontrolleret de biler, der er kørt af og har kigget ekstra på to biler, lyder det fra vagtchefen.

- Vi har talt med dem og det var ganske udramatisk og der var ingen anholdte.

Ved Retten i Aarhus var politiet også massivt til stede i forbindelse med retsmødet. Hele arealet omkring retsbygningen var afspærret med polititape og flere betjente med hunde stod vagt rundt om bygningen.

Politiet havde afspærret et større areal omkring retsbygningen i det centrale Aarhus i forbindelse med grundlovsforhøret af nattens anholdte. Foto: Øxenholt foto

Ikke øvrige forsinkelser

Politikontrollen betød, at det tog noget længere for de bilister, der kom i havn med Molslinjen omkring kl. 17, at nå til deres bestemmelsessted, men de øvrige færgeafgange er ikke påvirket af det, fortæller kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Maack.

- Når politiet skal tjekke bilerne, så betyder det, at det tager længere tid at køre fra havnen, da det gav lidt langsommere kørsel. Men det har ikke haft indvirkning på aftenens øvrige sejladser, siger han.