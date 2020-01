14 personer anholdt for kidnapning

Et større antal gerningsmænd blev onsdag aften anholdt, da de var i gang med at foretage ulovlige frihedsberøvelser af flere personer.

Læs også "Operation Hubris": Tre anholdt for indsmugling af kokain i millionklassen

I Tilst i det vestlige Aarhus opholdte flere køretøjer og personer sig i området sent onsdag aften, og da politiet kørte frem mod bilerne, kørte de væk.

Flugten blev kort for en af bilerne, som hurtigt blev standset, og fire personer blev anholdt. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi vil ikke udtale sig yderligere, men skriver, at tre biler kørte fra stedet, men de blev senere stoppet i en koordineret indsats med Sydøstjyllands Politi på E45 ved Vejle.

På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid. Michael Kjeldgaard, politiinspektør.

Det medførte en kortvarig lukning af motorvejen og yderligere 10 personer blev anholdt. I to af bilerne var to mænd, som var der imod deres vilje.

- På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Læs også Rotterne vrimler frem: Her er tre lette råd til at undgå plagen

De 14 anholdte er mænd i alderen 19 til 33 år. De fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag kl. 16.

Strafferammen for ulovlig frihedsberøvelse er bøde eller fængsel indtil 4 år, men hvis én af en række andre forhold er opfyldt, kan der dog straffes med fængsel indtil 12 år.