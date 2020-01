"Operation Hubris": Tre anholdt for indsmugling af kokain i millionklassen

Tre er anholdt for indsmugling af kokain. Det er lykkedes efter et tæt samarbejde mellem Særlig Efterforskning Vest og det norske politis specialenhed Kripos.

- Det er en fælles efterforskning. Fremadrettet. Vi har kørt en efterforskning i forbindelse med indsmugling af en større mængde kokain fra Danmark til Norge, siger politiinspektør Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en mængde kokain i kilogram-klassen, som er indsmuglet fra Danmark til Norge for et større millionbeløb Brian Voss Olsen, politiinspektør.

I Norge er der beslaglagt en større mængde kokain i kilogram-klassen, fortæller Brian Voss Olsen.

- Det er en mængde kokain i kilogram-klassen, som er indsmuglet fra Danmark til Norge for et større millionbeløb, fortæller politiinspektøren fra Særlig Efterforskning Vest, som er i Aarhus.

Læs også Psykolog fængslet for indsmugling af stoffer i fængsel

Der er anholdt tre personer fra Horsens og Brædstrup-området. I alt er der lavet i alt syv ransagninger i Sydøstjylland.

De to mænd er i grundlovsforhør i Retten i Horsens her torsdag morgen klokken ni for lukkede døre.

- Det er to mænd på 28 år og en på 49 år. Den 49-årige blev anholdt i Norge, siger Brian Voss Olsen.

De tre mænd er i grundlovsforhør torsdag morgen i Retten i Horsens. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

<<Operation Hubris>>

Det har været en længevarende efterforskning i samarbejdet med Kripos, som skal sætte en stopper for international kriminalitet over landegrænser.

- Vi var så langt fremme, at vi valgte at slå til, ransage og lave de anholdelser i Danmark i går, og i Norge i dag, siger Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Norsk politi skriver på deres hjemmeside, at anholdelserne og beslaglægningen er en del af <<Operation Hubris>>.

I alt er der beslaglagt over 4 tons hash, 196 kg amfetamin, 71,5 kg kokain, 45 kg MDMA og 25 kg heroin, skriver Kripos. Her udelukker man heller ikke, at <<Operation Hubris>> kan føre til flere anholdelser.

- Vi vil gerne bekæmpe den internationale kriminalitet, og det er det her udslaget af, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Alle tre sigtes for indsmugling af en større mængde kokain.