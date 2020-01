Rotterne vrimler frem: Her er tre lette råd til at undgå plagen

VIDEO: Skadedyrsbekæmperen Peder Øster Madsen kommer her med gode råd til at undgå rotteplagen.

Måske har du lagt mærke til dem selv, ellers kommer du måske desværre til det. Rotterne vrimler for tiden frem fra deres gemmesteder, og mange af dem ender i private hjem og gør skade. De kan dog undgås.

Sådan lyder det fra skadedyrsbekæmperen Peder Øster Madsen, der især fremhæver tre simple råd for at undgå rotteplagen:

Rotter kan kravle dybt

Onsdag arbejder han sammen med hunden Carlo på en landejendom nær Kjellerup for at finde rotterne og få dem bekæmpet.

Her ser han flere ting, der kunne være lavet mere hensigtsmæssigt for at undgå plagen. Eksempelvis ved hønsegården.

Der er også koldt og fugtigt for tiden, så de søger ind efter tørre steder. Peder Øster Madsen, skadedyrsbekæmper, Silkeborg

- Der er lavet en plade i jorden, men den er ikke dybt nok nede. For at rotterne ikke kan kravle under, skal den 60 cm ned, siger Peder Øster Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har særligt travlt for tiden på grund af flere anmeldelser om rotter end normalt.

Væsentlig stigning i antallet

Gennem flere år har antallet været faldende, men ikke lige nu.

- Lige i efteråret har vi fået flere, end der plejer at komme, siger Peter Fabrin fra Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet går igen i flere andre østjyske kommuner, som vi har talt med.

I Horsens er rotteforekomsten steget meget det seneste halve år, og især de seneste tre måneder har været travle for skadedyrsbekæmperne.

- Hvis vi ser på antallet af anmeldelser i fjerde kvartal i år i forhold til fjerde kvartal sidste år, så er der sket en væsentlig stigning, siger Tommy Krogh Abrahamsen, ingeniør, Horsens Kommune.

- Der er typisk gang i den om vinteren. Det er der, rotterne søger ind til bebyggelser, hvor de kan finde læ og tør redeplads, fortsætter han.

Søger ind i varmen

Skadedyrsbekæmperen Peder Øster Madsen oplever også, at når landmændene har høstet sine afgrøder, så søger rotterne indenfor i jagt efter føde.

- Der er også koldt og fugtigt for tiden, så de søger ind efter tørre steder, siger han.

Hvis uheldet er ude, og du opdager rotter i dit hjem, så er opfordringen klar fra Peder Øster Madsen.

- Så skal du altid anmelde det til kommunen. Det er faktisk din borgerpligt.

Hvordan du gør det, kan du læse mere om på din kommunes hjemmeside.

Opdager du rotter i dit hjem, har du pligt til at anmelde fundet til kommunen. Foto: Linda Kastrup - Scanpix