Skadedyr på spil: To butikker lukket 

To butikker i Aarhus har i den seneste uge været lukket på grund af skadedyr. Foto: Linda Kastrup - Scanpix

- Vi har valgt at lukke butikken midlertidigt, da vi har mistanke om et muligt skadedyr i butikken.

På døren til Netto på Korshøjen i Risskov hænger skiltet der stadig, mens et tilsvarende nu heldigvis er taget ned ved Føtex Food på M. P. Bruunsgade i Aarhus midtby.

Hvis man har planer om at handle ind i Netto på Korshøjen i Risskov, så kan man godt tro om igen. Butikken har nemlig lukket på grund af mistanke om skadedyr.

Begge butikker har nemlig været angrebet af skadedyr.

- På M.P. Bruunsgade havde vi kortvarigt lukket i går på grund af mistanke om skadedyr, men butikken er nu åben igen, efter skadedyrsbekæmperne har fanget tre lumske mus. På Korshøjen holder vi fortsat lukket, da vi her stadigvæk arbejder på at få bugt med skadedyrene, siger Jacob Krogsgaard, der er kommunikationskonsulent hos Salling Group, til TV2 ØSTJYLLAND.

Uvist hvornår netto-butikken åbner igen

Netto-butikken har været lukket siden midten af sidste uge, og på nuværende tidspunkt ved man ikke noget om, hvilke skadedyr der er på spil i butikken.

Men man er i fuld gang med at undersøge sagen.

- Da der blev fundet tegn på skadedyr, blev butikken med det samme lukket, og fødevaremyndighederne underrettet, så der kunne blive sent skadedyrsbekæmpere ud i butikken. De arbejder stadigvæk på at få bugt med krybene, men vi håber at det lykkes lynhurtigt, så vi kan åbne igen, siger Jacob Krogsgaard.

Sæson for rotter

Hos Rentokil i Egå kender de alt til problemer med skadedyr og bekæmpelse af dem, og her fortæller de, at det ikke vil være overraskende, hvis det er rotter, som er på spil i Netto.

- Det er sæson for rotteproblemer lige nu på grund af kulden, og derfor søger de indenfor for at yngle i varmen, siger Claus Schultz, der er teknisk chef i Rentokil, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Faktisk kan vi se, at anmeldelserne om rotter er 10-20 gange højere om vinteren end om sommeren, tilføjer han.

Ikke et større problem end normalt hos Salling Group

Hos Salling Group, der ejer butikskæderne Netto og Føtex, påpeger de dog, at kunderne ikke skal frygte noget, når butikkerne først er åbnet igen.

- Butikken på M. P. Bruunsgade er vasket og trimmet over det hele, og vi åbner ikke butikken på Korshøjen, før vi er helt sikre på, at der er styr på situationen. Vi tager ingen chancer, siger Jacob Krogsgaard.

Der er ikke andre butikker i østjylland, hvor vi lige nu har samme problem. Jacob Krogsgaard, kommunikationskonsulent, Salling Group

Han fortæller desuden, at det er et tilfælde, at de to butikker, som er angrebet, begge ligger i Aarhus.

- Vi oplever ikke, at det er et større problem end normalt. Desværre er det bare en del af at drive detailhandel. Der er ikke andre butikker i Østjylland, hvor vi lige nu har samme problem, afslutter han.

Mange kunder måtte søndag gå forgæves ved Føtex Food i M.P. Bruunsgade i Aarhus midtby. Mandag åbnede butikken dog igen for kunder, efter man fik bugt med tre mus.