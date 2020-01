Borgmester genopstiller ikke: Vil have tid til familien

Til april skal Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune vælge spidskandidat til kommunalvalget i november 2021. Og det bliver ikke den nuværende borgmester i kommunen, Ole Bollesen (S).

Allerede nu melder han nemlig, at han ikke genopstiller.

- (..) Jeg har været med i politik i rigtig mange år, og jeg tror, at det er sundt med et generationsskifte. Desuden vil jeg også gerne have mere tid til familie og egne interesser. Et borgmesterjob er fantastisk spændende, men det kræver også mange arbejdstimer, siger Ole Bollesen (S).

Fortsætter i politik

Ole Bollesen har været valgt som byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune siden valget i 2005, og i 2018 overtog han borgmesterposten. Og selvom han nu vil stopper karrieren som borgmester, så er det med stolthed han takker af.

- Jeg er meget glad for jobbet som borgmester. Jeg synes, at vi har et dygtigt og samarbejdende Byråd, og jeg mener at Syddjurs Kommune er i ”god gænge”. Vi er på mange områder en virkelig veldrevet kommune, og vi er på vej i front på områderne klima og bæredygtighed, siger Ole Bollesen.

Han påpeger dog, at det statdigvæk er langt fra slut med politik, selvom han ikke genopstiller som borgmester.

- Jeg har dog bestemt ikke mistet interessen for politik og vil arbejde videre politisk for både Syddjurs Kommune og for Socialdemokratiet – og husk: Jeg er stadig borgmester indtil december 2021!