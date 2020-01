12 bortvist fra retsmøde om kidnapning

I forbindelse med grundlovsforhøret af 14 mænd torsdag eftermiddag var adskillige tilhørere mødt op uden for retsbygningen i Aarhus.

Det førte til, at politiet bortviste 12 personer for at undgå ballade, oplyser indsatsleder Erik Madsen.

Østjyllands Politi har i det hele taget gjort en del for at dæmme op for uro foran retsbygningen. Hele området omkring retsbygningen er spærret af med polititape og bevogtet af betjente med hunde.

Og torsdag eftermiddag kontrollerede politiet samtlige biler, der kørte af den færge, som ankom fra Sjællands Odde i jagten på nogle bestemte tilhørere. Også her var formålet at undgå ballade, fortæller vagtchef Lars Bisgaard.

Politiet var til stede med hunde foran retsbygningen i Aarhus under grundlovsforhøret. Foto: Øxenholt foto

Truede to ind i bil

Grundlovsforhøret handlede om nattens begivenheder, som ifølge politiet involverede to bandegrupperinger. Her blev 14 mænd anholdt efter en politiaktion, som sent onsdag førte til, at motorvej E45 blev spærret.

Mændene er sigtet for at have truet to personer med pistoler og efterfølgende frihedsberøvet dem ved en parkeringsplads på Gudrunsvej i det vestlige Aarhus.

Læs også Masseransagning på havnen: Biler fra færge kontrolleret

De er også sigtet for at have overfaldet de to personer med køller.

Dommeren har valgt at lukke dørene til grundlovsforhøret, da politiet mener, at der er medgerningsmænd på fri fod.

Det vil kunne hindre sagens opklaring, hvis de kan læse om forhøret i pressen, lyder dommerens argumentation.

Læs også Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi - var drevet af had til kvinder

I retssalen var de 14 mænd iført hvide overtræksdragter og sidder side om side ved deres advokater.

De 14 blev efter grundlovsforhøret alle fængslet i fire uger, oplyser Østjyllands Politi torsdag aften på Twitter.

Grundlovsforhøret er netop slut ved Retten i Aarhus. Alle 14 personer er blevet fængslet i 4 uger.

Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen for nuværende.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 16, 2020

Standset ved Vejle

Østjyllands Politi fortalte tidligere torsdag, at politiet rykkede ud, da man blev opmærksom på, at "et større antal gerningsmænd" tilbageholdte flere personer mod deres vilje i Aarhus Vest.

Flere personer og køretøjer var på stedet, hvor den ulovlige frihedsberøvelse angiveligt foregik. En bil forsøgte at stikke af fra politiet men blev stoppet, og fire mænd med tilknytning til sagen blev anholdt.

De øvrige biler kørte fra stedet. Det lykkedes senere Østjyllands Politi - med hjælp fra betjente fra Sydøstjyllands Politi - at standse bilerne på motorvej E45 ved Vejle.

Læs også 14 personer anholdt for kidnapning

Det var i den forbindelse, at trafikåren kortvarigt blev lukket for trafik.

I to biler fandt politiet to mænd, der befandt sig i bilerne imod deres vilje.

Ti mænd blev anholdt på motorvejen uden større dramatik.

- På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid, udtalte politiinspektør Michael Kjeldgaard torsdag formiddag i en pressemeddelelse.