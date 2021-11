Ingen sad bag rattet i flugtbil

Her kan de nemlig se, at der befinder sig to mænd i bilen, men ingen af dem på førersædet ved rattet.

Om de to mænd forsøger at skifte plads, eller hvad de ellers foretager sig, er uvist, men betjentene vurderer, at situationen er så potentielt farlig for andre færdende, at bilen skal standses omgående.

Påkørsel er sidste skridt

Mandag aften, i forlængelse af uheldet, lød det fra vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Rønberg, at det er sjældent, at politiet stopper bilister ved at påkøre dem, og at de kun gør det i yderste tilfælde.

Det bekræfter Jakob Christiansen tirsdag formiddag, efter de involverede betjente har afleveret deres rapporter, og politiet har bedre overblik over sagen.



- Det er meget sjældent, at vi gør det, og det vil vi helst undgå, men i og med at der ikke sidder nogen ved rattet, vurderer betjentene, at det er for farligt at lade bilen køre videre, siger Jakob Christiansen.