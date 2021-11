Biljagt i gaderne: Politiet påkører bil - banker ind i lyssignal

Politibetjente påkørte mandag aften en bil i det centrale Aarhus for at få den til at stoppe.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

Påkørslen skete klokken 20:45 ved Ringgadebroen i sydgående retning i krydset mellem Ankersgade og Søndre Ringgade.

I forbindelse med en biljagt valgte betjentene at køre deres egen patruljevogn ind i den bil, de eftersatte, for at få den til at stoppe.

- Vi kører en eftersættelse, og den ender med, at vi påkører det her køretøj med vilje for at få det bragt til standsning, fortæller vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Standsningen skete, da bilen ramte et lyssignal. TV2 ØSTJYLLANDs billeder fra stedet viser, at bilen har taget stor skade ved sammenstødet med lyssignalet, der også står skævt.

I bilen var to personer, der nu er anholdt. De havde trods uheldet ikke brug yderligere medicinsk behandling på skadestue eller lignende, oplyser vagtchef Jens Rønberg.

I skrivende stund ved vagtchefen dog ikke meget mere og kan derfor først tilføje mere om situationen, når patruljen er kommet tilbage og har afrapporteret. Derfor er det for tidligt at sige noget om, hvorfor bilen blev jagtet, og hvor længe jagten havde stået på inden påkørslen.



Jens Rønberg fortæller dog, at det bestemt ikke er hverdagskost, at betjente ser sig nødsaget til at påkøre biler i eftersættelser.

- Men hvis de slet ikke vil stoppe, er det et af de sidste træk, vi har, siger vagtchefen.

Lyssignalet er ved at blive repareret, så det forhåbentlig er tilbage i funktion, når Aarhus' myldretidstrafik tirsdag morgen blandt andet skal igennem krydset.