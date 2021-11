- Kan du overleve en gyserfilm, kan du overleve alting.

Forklaringen er simpel.

- De har mange gange inde i deres hoveder haft det her katastrofescenarie, hvor verden synker i grus, og når de har set det så mange gange i fantasien, er de bedre forberedt, siger Mathias Claesen.

Hamstring på film

Faktisk afspejler filmene i nogen grad den adfærd, der kan opstå i krisesituationer.

- Da landet blev lukket ned, stormede folk ud i supermarkederne og rev ting ned fra hylderne, og det sker også altid i zombiefilm. Det er sådan en måde, man forbereder sig til krisen på, lyder det fra Mathias Claesen.

Men var det ikke i virkeligheden en negativ ting at folk bragede ud for at hamstre?

- Jo, det var det nok, men jeg var da glad for, at vi havde et stort lager af toiletpapir, da der pludselig var tomt på hylderne, siger horrorforskeren.