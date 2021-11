Kaos i kiosken: Antallet af pakker er eksploderet

Direktør for retail i PostNord, Helle Nielsen, er ansvarlig for udleveringsstederne, og hun bekræfter, at der netop nu er stor travlhed.

- Vi kan se, at vi her mandag efter Black Friday har fået væsentligt flere pakker end sidste år, som kunderne har valgt at få udleveret via et udleveringssted.

- Om det lige nøjagtigt skyldes corona, tidlig julehandel eller udvidet Black Friday, ved jeg ikke. Det er nok lidt af det hele, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.



Helle Nielsen tilføjer, at flere netbutikker stadig er i gang med at ekspedere ordrer fra Black Friday, og at det sammen med juleindkøbene kan betyde, at der vil være ekstra ventetid, når man afhenter sine pakker.