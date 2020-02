Hun er gået rettens vej over 100 gange: - Jeg får ondt i maven hver gang

Det kan have kedelige konsekvenser, hvis man er dygtig til noget.

Det har Malou Rotvel Pagh fra Aarhus oplevet på egen krop.

Hun har i de seneste år oplevet at blive hånet, nedgjort og truet via telefon og mail.

Lige nu er Malou involveret i en retslig tvist, hvor hun føler sig truet af en jysk restuaratør.

Natholdet på TV2 dukker op på en lang liste af selskaber, der har brugt et af Malou Rotvel Paghs billeder uden at bede om lov. Foto: Facebook / Malou Rotvel Pagh

"Vi ses på jeres adresse"

Det handler om billeder. Det gør det altid for Malou.

Hun er bloggeren bag klidmoster.dk, og den førnævnte restauratør nægter at betale for at have brugt Malous billede til at promovere sin egen virksomhed.

- Han synes, det var noget svineri, at han skulle betale for at bruge billedet, og hans afsluttende bemærkning var: "Vi ses på jeres adresse", siger Malou Rotvel Pagh til TV2 ØSTJYLLAND.

Dette billede af en bøfsandwich er ifølge Malou Rotvel Paghs det af hendes billeder, der er blevet brugt flest gange uden hendes tilladelse. Foto: Malou Rotvel Pagh

Det er grotesk, hvad jeg er blevet kaldt, og hvad folk har skrevet til mig. Malou Rotvel Pagh

Mismatch

Sagen med restauratøren er blot det seneste eksempel på, at Malous billeder fra bloggen bliver brugt i flæng på nettet. Uden at dem, der bruger dem, først spørger om lov eller betaler for billedet.

Ifølge Malou Rotvel Pagh har landsdækkende tv-stationer, supermarkedskæder, kommuner og statslige styrelser misbrugt hendes billeder.

- De billeder er noget, jeg har skabt med min egen kreativitet og mine egne hænder, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg bliver vred over, at de bruger mine billeder til at promovere sig selv, og det giver et mismatch i forhold til, hvad folk kan forvente, hvis de køber et produkt af firmaet. Det siger også noget om stedets moral.

Malou kalder denne kreation "Black Magic Kiksekage". Kagen skal være en kombination af svulstig chokoladekage og bite size kiksekage. Foto: Malou Rotvel Pagh

For åben skærm

Ophavsretten. Det er den, Malou med egne ord vil værne om, og det er ofte en hård kamp op ad bakke.

I 2018 endte et af hendes billeder i Natholdet på TV2.

- Anders Breinholdt har siddet og vist mit billede frem på åben skærm. Det endte med, at jeg fik et engangsbeløb på 3000 kroner mod, at selskabet bag programmet kunne bruge billedet for evigt, siger Malou Rotvel Pagh.

Mange siger, det ikke tæller, hvis billedet er taget fra Google. Men selvfølgelig tæller det. Det gælder også, hvis man tager et billede fra Facebook. Malou Rotvel Pagh

Malou har lavet en optælling, der viser, at hun er gået rettens vej over 100 gange, fordi en forretning eller et selskab ikke vil betale for at bruge hendes billeder.

- Jeg kræver ikke erstatning, men jeg kræver kompensation for vederlag og godtgørelse. Jeg får ærlig talt ondt i maven hver gang, jeg går rettens vej, fordi jeg ved, hvordan folk kan være, siger Malou.

46-årige Malou Rotvel Pagh er medlem af De Brune Riddere, der hvert år kårer landets bedste bøfsandwich. Rasses Skovpølser i Skanderborg fik for nylig prisen for 2019. Foto: Malou Rotvel Pagh

Mange brændte broer

Ifølge Malou Rotvel Pagh har det haft store konsekvenser, at hun ikke finder sig i, at hendes billeder bliver brugt alle vegne på nettet.

- Jeg er blevet truet flere gange, og jeg er blevet ringet op af en masse mennesker. Det er grotesk, hvad jeg er blevet kaldt, og hvad folk har skrevet til mig, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har haft en samtale med en meget vred mand, som afsluttede samtalen med ordene: "Så må det blive på den hårde måde".

Var det noget med en omgang stegt flæst med persillesovs? Foto: Malou Rotvel Pagh

Malou har med egne ord raget sig uklar med mange, som hun egentlig gerne vil være på god fod med.

- Jeg har brændt en masse broer, men min retfærdighedssans byder mig at handle på det, når folk misbruger mine billeder. Jeg ved, at mange bloggere ikke tør lægge sag an, fordi de ikke vil være upopulære hos potentielle samarbejdspartnere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Onde tunger

I 2000 var Malou involveret i en trafikulykke, der resulterede i en kronisk smertesygdom. Sygdommen betyder, at hun i dag er førtidspensionist.

- Jeg har få kræfter, og det kan godt tage 40 timer at lave et blogindlæg, der måske ser ud som det lige er klampet sammen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Disse håndholdte frokostsalater med avocado er blandt de retter, man kan finde på klidmoster.dk. Foto: Malou Rotvel Pagh

Malou Rotvel Pagh understreger, at det ikke handler om penge, når hun tager affære over for firmaer, der krænker ophavsretten.

- Onde tunger har råbt op om, at jeg har gjort det til en fed forretning, men det er verdens værste forretning, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg vil bare gerne være stolt af mine billeder. Det handler ikke om at genere mest mulig indtægt, men om at få folk til at stoppe og respektere ophavsretten. Nogen skal kæmpe den her sag.

Et spørgsmål om sekunder

Ifølge advokat fra Otello Advokatfirma, Mia Storm, er brud på ophavsretten meget udpræget.

- Internettet, og særligt de sociale medier, har gjort alting lettilgængeligt, og det tager ikke mange sekunder at kopiere en tekst eller downloade et billede til senere brug, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Stjerneskud a la Malou. Betegnelsen tartelet skal i øvrigt stamme fra det franske ord tartelette, som betyder "lille tærte". Foto: Malou Rotvel Pagh

Mange tænker ikke over, at de skal spørge om lov, og der er en udbredt misforståelse om, at billeder på nettet er til fri afbenyttelse, lyder det fra Mia Storm.

- Vi oplever helt klart en stigning i henvendelser om ophavsretskrænkelser. Vi forsøger altid at finde en forligsmæssig løsning, da det er i begge parters interesse, siger hun.

Brug vandmærke

Ifølge Mia Storm kan man forsøge at minimere risikoen for krænkelser ved at anvende vandmærker på alle sine billeder.

Man kan også sørge for at angive, at der er tale om et beskyttet værk, som ikke må anvendes af andre.

Juridisk rådgiver Morten Kristensen bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at han og Malou har været involveret i en lang række sager, hvor Malous billeder er blevet brugt uden tilladelse.

Morten Kristensen er ikke uddannet jurist, men repræsenterer firmaet Not Allowed, der rådgiver og håndterer sager omkring ophavsret.

Selskabet bag Natholdet, Pineapple Entertainment, har endnu ikke bekræftet, at selskabet har betalt Malou Rotvel Pagh 3000 kroner for brug af hendes billede.

Malou Rotvel Paghs er faguddannet gastronom og Cater i speciale. Hun blev danmarksmester som elev.

