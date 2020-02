Fiskehandlere mødte ind til p-bøderegn: - Det er ikke rimeligt

Fiskehandlerne har fået parkeringsbøder for 5.940 kroner på en nat. Loven afholder dem fra at parkere andre steder.

Mandag morgen kunne fiskehandlere fra tre forskellige fiskeriforretninger konstatere, at det så noget gult ud i forruden på deres varebiler.

Der lå 11 parkeringsbøder, som tilsammen løber op i 5.940 kroner, fordelt mellem varebiler fra de tre forretninger.

- Så kan man starte morgenen ud med 2.000 til 3.000 kroner i bødeforlæg. Det bliver man frustreret over, siger Anders Andreasen, der ejer Havnens Fiskehus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen lytter ikke

Allerede for en måned siden kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at fiskehandlerne vil have vilkårene på Aarhus Havn forbedret, hvis de fortsat skal kunne drive deres forretning og dermed holde havnemiljøet i livet.

Selvom kommunen siger, at de er i dialog med os, så har de valgt ikke at lytte til os indtil videre, Anders Andreasen.

Dengang sagde rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (B), at alle er blevet hørt i sagen, og at de fortsat vil være i dialog med de erhvervsdrivende på havnen.

Men han efterlyser, at fiskehandlerne kommer med en konkret plan, hvis de forventer, at man fra politisk hold kan imødekomme deres frustrationer.

- De har lovet, at de ville fremlægge en plan. Det mangler jeg stadig fra dem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmanden påstår, at han gerne vil se på, hvad han kan gøre for dem, men at der ikke er meget han kan gøre, så længe der ikke kommer et konkret forslag fra fiskehandlerne.

- Lige så snart de er klar med en plan, så ser vi på det. Men lige nu ser det jo ud til, at de er mere optaget af at brokke sig, end at se på, hvordan vi kommer videre herfra, siger Rabih Azad-Ahmad.

Fiskehandlerne bliver nødt til at stille p-skiven hver tredje time. Men det kan de ikke om natten, og det er her, de får bøder.

Men fiskehandlerne kan altså ikke få det til at hænge sammen med de nye regler.

Reglerne indebærer et tretimerskrav, så man kun må parkere på pladserne, som fiskehandlerne bruger til deres varebiler, i tre timer ad gangen.

- Vi har jo ingen mulighed for at overholde tretimerskravet om aftenen eller i weekenden. Det har vi belyst de sidste to år. Selvom kommunen siger, at de er i dialog med os, så har de valgt ikke at lytte til os indtil videre, siger fiskehandler Anders Andreasen.

Loven siger, at vi ikke må tage varebilerne med hjem, så de skal holde hernede, Søren Clausen.

Og de har ikke andre muligheder end at have firmabilerne parkeret ved havnen.

- Loven siger, at vi ikke må tage varebilerne med hjem, så de skal holde hernede, siger Søren Clausen, som er medejer af P. Clausens Fiskehandel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil have midlertidig løsning

Som det er nu, er den eneste mulighed for at undgå parkeringsbøder, at fiskehandlerne køber erhvervspladser til deres varebiler.

Men dem er der kun 11 af.

Jakob Clausen er én af de fiskehandlere, der mødte ind til 11 parkeringsbøder.

- Vi har ikke noget imod at betale for en erhvervslicens, for at vi kan holde hernede. Men vi har 21 varebiler, og så skal vi slås indbyrdes om de 11 pladser hver dag. Udover det, risikerer vi at få bøder på de resterende ti biler, siger Jakob Clausen, som er medejer af P. Clausens Fiskehandel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fiskehandlerne sender snart deres forslag til en løsning på, hvor de pladser, de mangler, skal ligge og et forslag om, at der skal være timepladser til deres kunder til Aarhus Kommune.

I mellemtiden vil vi gerne have dispensation til firmabilerne, så vi ikke kommer ned til parkeringsbøder hver morgen, Anders Andreasen.

Men indtil løsningen er fundet, vil de have en midlertidig aftale med kommunen.

- Vi kunne godt tænke os en langtidsholdbar løsning. Men i mellemtiden vil vi gerne have dispensation til firmabilerne, så vi ikke kommer ned til parkeringsbøder hver morgen, siger Anders Andreasen.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad virker dog ikke umiddelbart til at være åben over for ideen om midlertidige parkeringsregler i området.

- Hvis man parkerer ulovligt, så får man en bøde. De regler gælder over hele byen, og de skal overholdes. Det gælder også her, siger han.