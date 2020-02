Smugkig: Kom med på rundtur i helt nyt mad-mekka

Om du foretrækker tarteletter og boller i karry som mormor lavede det, eller lidt mere eksotiske retter fra den sydlige halvkugle, så vil du kunne finde noget til enhver smag i den gamle sukkerhal på Randers havn, hvor Randers Street Food lørdag slår dørene op.

Medejer Nicolai Michaelsen gav mandag eksklusivt TV2 ØSTJYLLAND en rundtur i lokalerne, som man pt. er ved at give en sidste kærlig hånd, inden man lige om lidt byder de første gæster velkommen.

Kommer ikke til at ligne Aarhus

Og Nicolai Michaelsen glæder sig til åbningen, som har været lang tid undervejs. Man har af flere omgange forsøgt at få et Street-Food marked til byen, men ikke før juli sidste år kom der konkrete planer på bordet.

Det nye madmarked kommer dog ikke til at ligne det, man kender fra Aarhus. I Randers ønsker man at udnytte rammerne fra den gamle sukkerfabrik, og derfor har de i modsætning til i Aarhus, hvor hver bod har sit helt eget udtryk, selv malet og bygget alle boder.

- Vi har fået lov at bygge det hele fra bunden, og det er jo bare mega fedt, så vi glæder os, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Otte nye madboder

Der kommer til at være otte boder i Randers Street-Foods nye lokaler - syv med mad og én med dessert. Derudover kommer der en bar.

- Den første bod vi får, bliver asiatisk med alt blandet fra Japan, Kina og Thailand. Så har vi Mormor-boden, der laver tarteletter og boller i karry, samt Kræmmerhuset fra Ebeltofts bod, som står for gourmetpitaen.

- Og så har vi jo de lidt mere farverige boder. Mo'Rice laver sushi-burrito, poke-salater og en masse andre side-orders. Hungry Dane med deres megapopulære burgers. Conefusion laver lækre sandwiches og SushiMania laver pick n' mix susi. Og så har vi selvfølgelig en dessertbod, hvor man kan få alt fra is til kager og pandekager, sige Nicolai Michaelsen.

Indenfor er der plads til 250 siddende mennesker, og udenfor vil der kunne sidde 600-700 gæster.

Nicolai Michaelsen forventer, at det vil være et kæmpe projekt for byen.

- Det at kunne lave et socialt samlingssted er stort. Det har vi ikke i forvejen i Randers, siger han.

