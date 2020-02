Amatører finder møntskat fra middelalderen

To amatørarkæologer har fundet en møntskat på en mark ved Harlev vest for Aarhus. Det er et helt specielt fund ifølge museumsinspektør.

På en mark ved Harlev vest for Aarhus stødte to amatørarkæologer på flere mønter ved hjælp af deres metaldetektorer.

De garvede detektorførere kunne hurtigt se, at det ikke bare var tilfældige mønter, og derfor kontaktede de Moesgaard Museum.

Her ses et lille udvalg af mønterne fra skattefundet. I alt blev der fundet 103 af de cirka 700 år gamle mønter. Foto: Rógvi N. Johansen - Moesgaard Museum

Det viste sig, at der ikke bare var tale om et par mønter, og i forbindelse med udgravningen af marken har man nu fundet 103 borgerkrigsmønter fra middelalderen.

- Når der er tale om så mange mønter, er det det, vi kalder en møntskat. Det er meget specielt, at man finder en samlet nedgravning af mønter, siger Jens Jeppesen, der er museumsinspektør ved Moesgaard Museum og har været med til at udgrave skatten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Boom i antallet af særlige fund

Ifølge museumsinspektøren bliver der fundet rigtig mange mønter enkeltvis, men han har ikke set en møntskat som denne de seneste 30 år.

- I takt med at der kommer mange detektorførere, ser vi flere og flere særlige fund som dette. Detektorførerne kommer langt ud i markområder, hvor vi ikke kommer ud i forbindelse med vores arbejde. Vi har rigtig stor gavn af dem, siger han.

Og det enestående ved fundet af de 103 borgerkrigsmønter er blandt andet, at mønterne er blevet gravet ned samlet i en periode, hvor Danmark var ved at gå i opløsning for cirka 700 år siden.

- Mønterne lå fordelt på en lang stribe og var tydeligvis blevet pløjet op. Men de har sikkert ligget i en læderpung eller lignende, og det er ikke usandsynligt, at de er blevet gravet ned af en person, der ville gemme sine værdier i den usikre tid, siger Jens Jeppesen.

Møntskatten skal undersøges

Fundet er stadig så nyt, at mønterne ikke er blevet ordentligt gennemgået endnu.

- De ældste mønter ser ud til at være fra Erik Menved den andens tid fra 1286 til 1319, og det tyder på, at alle mønterne er fra den samme urolige periode i dansk historie, siger museumsinspektøren.

Moesgaard Museum skal nu have besøg af eksperter fra Nationalmuseet og andre med kendskab til mønter, så møntskatten kan blive grundigt undersøgt.

Moesgaard Museum er stadig til stede på marken, hvor møntskatten blev fundet, og her skal de sikre, at de har fået alle mønter med under udgravningen.