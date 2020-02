Marc råber medborgere op: For få engagerer sig i byen

For et år siden flyttede Marc Nökel fra Christiania til Tirstrup på Djursland.

Han gik fra et miljø med sammenhold og engagement til en by, hvor borgerforeningen var på renden til at lukke ned.

Hvis jeg havde skrevet og bedt om hjælp, da jeg boede på Christiania, var der mødt 800 mennesker op for at hjælpe, Marc Nökel.

Det kom naturligt for ham, at han dengang trådte til som bestyrelsesformand i borgerforeningen, selvom han ikke kendte nogle.

Men det seneste år har han oplevet den store kontrast mellem Christiania og Tirstrup, når det kommer til engagement i lokalsamfundet.

Læs også Strikkefestival slår besøgsrekord - men der mangler mænd

- Til jul havde jeg skaffet et juletræ til byen, som jeg havde brug for hjælp til at sætte op. Det var først i sidste øjeblik, at der var én, der meldte sig, siger Marc Nökel, der er formand for borgerforeningen i Tirstrup og har byens pølsevogn, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvis jeg havde skrevet det, da jeg boede på Christiania, var der mødt 800 mennesker op for at hjælpe.

Tæt på lukning for anden gang

For et år siden blev Marc Nökel formand, så borgerforeningen ikke lukkede ned.

I dag, mandag, måtte han skrive et opslag på Facebook i håb om at råbe borgerne i Tirstrup op.

Der mangler et eller andet i forhold til at skabe sammenhold. Derfor skal vi i tænkeboks omkring, hvordan vi gør det, Marc Nökel.

Han skulle nemlig finde to nye bestyrelsesmedlemmer, ellers ville borgerforeningen igen skulle lukke ned.

- Der var heldigvis hurtigt to, der meldte sig. Men jeg tror, vi skal have gentænkt borgerforeningen, så folk rent faktisk har lyst til at engagere sig, siger Marc Nökel.

Arrangementer skal nytænkes

Det er borgerforeningen, der står for at planlægge arrangementer i Tirstrup.

Hvis den lukkede ned, ville det blandt andet være slut med byens sommerfest.

Tirstrup er en lille by med cirka 500 indbyggere, der ligger i Syddjurs Kommune. Foto: Google Maps

Så sent som i går blev der afholdt fastelavn i Tirstrup, hvor der bor cirka 500 mennesker.

15 personer mødte op.

Læs også Unikt løbebånd giver mulighed for at træne i næsten vægtløs tilstand

- Der mangler et eller andet i forhold til at skabe sammenhold. Opgaven for borgerforeningen er jo at lave nogle arrangementer, som folk rent faktisk har lyst til at møde op til. Derfor skal vi i tænkeboks omkring, hvordan vi gør det, siger han.

Søger inputs fra de unge

I sit forsøg på at skabe mere attraktive arrangementer har Marc Nökel skaffet flere penge til både Sankt Hans og sommerfesten.

Læs også Her er oversvømmelser nu en 100-årshændelse - og der er mere regn på vej

Han håber, at de kan bruge pengene på noget musik eller lignende, der kan tiltrække flere borgere til arrangementerne.

- Jeg har bedt nogle af de unge fra byen om at tænke over, hvad de gerne vil, så vi kan få arrangeret noget, de gerne vil deltage i, siger Marc Nökel.

Pølsevogns-caféer til idéer

Tirstrup har fået meget foræret den seneste tid.

Byen har blandt andet fået tildelt to millioner kroner til byfornyelse.

Jeg holder nogle caféer i min pølsevogn, hvor folk kan møde op og komme med idéer til, hvad pengene skal bruges til, Marc Nökel.

Marc Nökel holder, som det eneste bestyrelsesmedlem, møder med kommunen to gange om ugen for at planlægge, hvad pengene skal bruges til.

Og han vil rigtig gerne have inputs fra byens borgere, så pengene kan blive brugt på noget, der gavner byen bedst muligt.

Læs også Sidst blev billetterne revet væk – vinyoga vender tilbage

- Jeg holder nogle caféer i min pølsevogn, hvor folk kan møde op og komme med idéer til, hvad pengene skal bruges til. Jo flere, der byder ind, jo bedre, siger han.