Ægtepar omringet af vand - deres hus er blevet til ø midt i sø

VIDEO: Christian Heine bor lige ned til Brabrand Sø. Et idyllisk sted, men for tiden er idyllen afløst af bekymringer. For her ses han midt i baghaven. Foto: Privat

Lisette Gonge og Christian Heine bor normalt med udsigt over Brabrand Sø, men i øjeblikket bor de nærmest i Brabrand Sø.

Søen er nemlig gået over sine bredder og har omringet parrets stråtækte hus.

Vi har tænkt over, at vores gulve skal kunne holde til, at der er risiko for, at der kommer vand ind, og vi har ikke stikkontakter i gulvhøjde ligesom de fleste andre. Lisette Gonge, husejer, Brabrand

- Indenfor er der stadig tørt, siger Lisette Gonge, der til daglig arbejder som regnskabschef.

Husets forrige ejer, Lisette Gonges far, Jørgen Gonge, har nemlig brugt mange hundrede tusinde kroner og utallige antal timer på at bygge volde rundt om huset for at holde vandet væk, og det har virket.

02:54 VIDEO: Den seneste tids massive nedbør skaber også store problemer for en husejer i Lystrup. Hjælpen kom lørdag fra totalt fremmede. Luk video

Ikke sikkert bilen overlever

Indenfor voldene kan man stadig se græsset, selvom det er lidt smattet. Her kan parrets bil holde parkeret, så de kan komme tørskoet til og fra huset ved at køre i bil gennem vandmasserne. I hvert fald endnu.

- Hvis vandet fortsætter med at stige, er det ikke sikkert, at bilen kan holde til det, siger Lisette Gonge.

Huset ligger ud til Brabrand Sø på Engdalsvej. Foto: Privat

Og stiger vandet meget mere, kan det også blive svært at holde vandet væk fra huset. I det tilfælde er parrets sidste mulighed at lægge sandsække ved husets mure og forsøge at holde vandet udenfor.

Sådan ser parrets hus ud, når der ikke er oversvømmet. Foto: Google Earth

Solide gulve og stikkontakter i lofthøjde

Parret har nemlig allerede gjort stort set alt, hvad de kan, for at holde vandet væk.

Lisette og Christians baghave. Foto: Privat

Udover at der er gravet volde i deres have, har de installeret drænrør og pumper og indrettet huset med henblik på, at det kan blive oversvømmet.

- Vi har tænkt over, at vores gulve skal kunne holde til, at der er risiko for, at der kommer vand ind, og vi har ikke stikkontakter i gulvhøjde ligesom de fleste andre, fortæller Lisette Gonge.

Læs også Kommuner kommer borgere til undsætning: Her kan du hente sandsække

Rekord på 14 dage

Området omkring parrets hus var første gang oversvømmet i slutningen af 1980'erne, da Lisette Gonges far stadig boede der.

Siden har området omkring deres hus været oversvømmet flere gange, men det er første gang, at vandet har været så længe om at trække sig tilbage igen. Indtil videre har deres have været fyldt med vand i 14 dage.

Da jeg boede i huset som barn, var der aldrig oversvømmet, og på marken ved siden af vores grund gik der dyr og græssede, men det kan der ikke længere. Lisette Gonge, husejer, Brabrand

Lisette Gonge, der er vokset op i huset, har også lagt mærke til, at der er blevet mere vådt i området.

- Da jeg boede i huset som barn, var der aldrig oversvømmet, og på marken ved siden af vores grund gik der dyr og græssede, men det kan der ikke længere, siger Lisette Gonge.

02:51 VIDEO: Selvom det kan virke uretfærdigt, så står man​​​​​ som husejer oftest selv med kampen mod vandmasserne, forklarer Tine Nielsen, der er ekspert i love og regler om enfamilieshuse hos Videnscentret Bolius. Interviewet er lavet den 19. februar. Luk video

Drømmen

Lisette Gonge og Christian Heines drøm er at rive det gamle bindingsværkshus ned og bygge et nyt, der ligger højere.

- Det er et gammelt hus fra 1900, vi bor i. Det trænger til vedligeholdelse, og det er hele tiden en overvejelse, hvor længe vi skal poste penge i renovering. Det har allerede kostet flere hundrede tusinde kroner at sikre huset mod vand, siger Lisette Gonge.

Indtil videre krydser parret fingre for, at vejret skifter, og at vandet begynder at trække sig tilbage.