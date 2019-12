Hanne har boet i sin lejlighed i 31 år - nu vil kommunen sælge den

Hanne Neve flyttede i 1988 ind i et af de gule rækkehuse på Poul Martin Møllers Vej nord for Botanisk Have i Aarhus Midtby. I stueetagen boede hun sammen med sine to børn, og på overetagen boede en anden lejer.

Rækkehusene på Poul Martin Møllers Vej i Aarhus er siden 1925 blevet lejet ud i kortere eller længere tid til sårbare familier af Aarhus Kommune, men nu vil kommunen sælge dem.

Den billige lejlighed blev hun anvist til af Aarhus Kommune, fordi hun var enlig mor og ikke havde råd til at betale indskud.

- Jeg har hjemme her, fordi jeg har boet her så længe og med mine børn, og jeg kender andre her på vejen, der har boet her i lang tid, siger Hanne Neve til TV2 ØSTJYLLAND.

Hendes historie ligner mange af de andres på gaden. De er blevet anvist til en lejlighed på gaden af kommunen, fordi de har været i en krise i deres liv og været økonomisk udfordret. Nogle af boligerne er dog akutboliger, hvor for eksempel hjemløse eller andre udsatte borgere bor i i en kortere periode.

Jeg er bekymret for, at det kan betyde, at jeg ikke har råd til at bo her, og det kommer til at forandre hele mit barns liv og vores fremtid. Eva Damholt, Beboer på Poul Martin Møllers Vej, Aarhus

- Jeg er flyttet herud, fordi jeg blev enlig mor og ikke havde noget bolignummer og var kriseramt. Så jeg gik op til kommunen og sagde, at jeg havde brug for en akut bolig og for at blive i området, fordi vi havde brug for stabilitet. Min datter har brug for sine veninder og sin børnehave. Vi var en sårbar ung familie, der har stabiliseret os ved at bo her, fortæller en af hendes naboer, Eva Damholt.

Eva Damholt frygter, at Aarhus Midtby bliver et sted kun for folk med mange penge.

Nu frygter de to kvinder og de andre beboere deres fremtid på Poul Martin Møllers Vej, fordi kommunen vil sælge lejlighederne.

Gaden ligger nord for Botanisk Have og tæt på Vestre Ringgade. Foto: Google Maps

Midtby kun for de rige

Aarhus Kommune har valgt at sætte de 80 boliger til salg, der siden 1925 har fungeret som hjælp til borgere i bolignød og uden økonomiske midler. Det er en del af den overordnede strategi om at skille sig af med en del af kommunens bygningsmasse.

Mange af os har fået en uddannelse og fået det bedre. Selve området kan hjælpe os til at få det bedre. Hanne Neve, Beboer på Poul Martin Møllers Vej, Aarhus

Beboerne på gaden har derfor valgt at demonstrere til byrådsmødet den 18. december, hvor Enhedslisten har taget salget af de 80 boliger op. De vil have stoppet salget, da de frygter, at midtbyen fremover kun bliver et sted for folk med penge på lommen.

- Dem, vi regner med, vil købe de her, vil typisk ikke være dem, der bor der nu. Det vil typisk være nogle ejendomsspekulanter, som vil tjene penge, siger Keld Hvalsø, der er medlem af byrådet i Aarhus for Enhedslisten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Keld Hvalsø foran de historiske huse. Foto: Pelle Bank

Hans frygt er, at investoren vil modernisere boligerne og derefter kræve højere husleje. I dag bor beboerne til en lavere husleje, end der er i de private lejeboliger i Aarhus Midtby. Og beboerne har derfor den samme frygt som Keld Hvalsø.

Sammenhold i boligblok

- Der har været en vis ængstelse. Jeg er ikke nervøs, fordi jeg kan godt klare mig selv, men jeg er vred, fordi det er der mange, der ikke kan. De har ikke den mulighed, siger Hanne Neve.

Vi var en sårbar ung familie, der har stabiliseret os ved at bo her. Eva Damholt, Beboer på Poul Martin Møllers Vej, Aarhus

- Jeg er bekymret for, at det kan betyde, at jeg ikke har råd til at bo her og det kommer til at forandre hele mit barns liv og vores fremtid. Jeg synes, vi er et symptom på, hvorfor det kun skal være de rige, der skal have råd til at bo herinde i Midtbyen. Hvorfor kan vi almindelige mennesker ikke have lov at blive boende i midtbyen, selvom vi ikke er mangemillionærer? spørger Eva Damholt.

Bliver ikke smidt ud

Poul Martin Møllers Vejs i alt 80 lejeboliger er i dag ejet af Aarhus Kommune, men nu er de sat samlet til salg. Medmindre hver enkelt lejer ønsker at købe deres bolig selv, bliver ejendommene solgt til investor.

Lejerne skal dog ikke frygte at blive smidt på porten. Det forklarede Søren Schütze den 13. november til Stiften. Han er som juridisk specialkonsulent i Teknik & Miljø er kommunens tovholder på salget af ejendommene.

Lejerne vil have de samme rettigheder som i dag, og lejekontrakterne vil stadig være gældende over for en ny ejer, sagde han til Stiften.