Politiker kiggede i borgeres sager – nu er reglerne ændret

Tilbage i november fik pædagogen Susanne Sørensen sig lidt af en overraskelse, da hun åbnede sin e-Boks.

Hun havde nemlig fået et brev om, at byrådspolitikeren fra Enhedslisten i Randers Kommune, Frida Valbjørn Christensen, havde søgt sagsindsigt i hendes personalesager. Det fik Susanne Sørensen og hendes to kollegaer, Tina Lybech og Pernille Hirtsholm, til at klage til kommunen.

Nu lader det til, at deres bøn er blevet hørt. Et af punkterne på dagsordenen for næste hovedudvalgsmøde i Randers Kommune omhandler nemlig proceduren for byrådsmedlemmers adgang til personalemapper.

- Det gør mig ti procent mere tryg, men de kan jo stadig gøre, hvad de vil, så det ændrer ikke så meget, siger Susanne Sørensen, der er pædagog i Spentrup Børnehave ved Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis en byrådspolitiker vil søge sagsindsigt i en kommunalansats personalemappe, vil medarbejderen fremover få besked, og også få navnet på den byrådspolitiker, som har søgt sagsindsigt. Medarbejderen vil også få mulighed for at gennemlæse sin egen personalemappe, inden byrådsmedlemmet får adgang.

Slutteligt skal byrådsmedlemmet fremover gennemse akterne på rådhuset i Randers, og hvis politikeren får kopier af dokumenterne, noterer kommunen det.

Den fremtidige procedure Den fremtidige procedure for byrådsmedlemmers ønske om indsigt i medarbejdernes personalemapper, kommer til at foregå på følgende måde: Medarbejderne bliver informeret om, at et byrådsmedlem (med navn) ønsker indsigt i pågældendes personalemappe.

Medarbejderen får mulighed for at gennemlæse personalemappen, inden byrådsmedlemmet får adgang.

Byrådsmedlemmet skal gennemse akterne på Laksetorvet. Får de kopier noterer vi hvilke kopier. Kilde: Randers Kommune

Føler sig stadig utryg

Selvom det var grænseoverskridende for de personer, der har fik søgt sagsindsigt i deres personalemapper, gjorde Frida Valbjørn Christensen ikke gjort noget, hun ikke måtte. Tværtimod.

Den Kommunale Styrelseslov giver nemlig byrådsmedlemmer adgang til at få et indblik i kommunale sager, og politikerne behøver ikke angive nogen begrundelse.

Frida Valbjørn Christensen søgte i november om indsigt i ni personalemapper i Ranmders Kommune. Nu er proceduren for det ændret. Foto: Pressefoto af Randers Kommune

Sidstnævnte har kommunaldirektøren og borgmesteren, som står bag beslutningen om at stramme proceduren, ikke valgt at ændre.

Og det er netop det, der gjorde, at Susanne Sørensen, Pernille Hirtsholm og Tina Lybech har klaget til kommunen. Det er også årsagen til, at Susanne Sørensen kun føler sig 10 procent mere tryg med den nye procedure.

- Vi er stadigvæk drønsure over det, og vi er stadig utilfredse med, at vi ikke kan få svar på, hvorfor politikeren skulle kigge i vores personalemapper. De har kun søgt hos mig for at få mig til at holde mund, fordi jeg har gået imod det, de har sagt, siger Susanne Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her referer Susanne Sørensen til, at hun løbende har ydret sig på Facebook om den såkaldte Stjernehuset-sag. Sagen handler om en pædagogmedhjælper, der i april blev meldt til politiet for seksuelle overgreb mod et fireårigt barn. Politiet droppede sagen igen, men det gjorde flere politikere i byrådet bestemt ikke.

- Jeg synes ikke, politikerne skal have lov til at søge indsigt i vores mapper uden begrundelse. De går ind for, at der skal være åbenhed, og så kan man ikke misbruge folks informationer på den måde, siger Susanne Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Susanne Sørensen er pædagog i Spentrup Børnehave.​​​​​​ ved Randers.

Fagforening: ”Det fjerner ikke bekymringer”

Gennem hele sagen, har Susanne Sørensen og hendes kollegaer fået fuld opbakning fra deres fagforening BUPL.

Ifølge dem er den nye procedure dog langt fra nok til, at deres medlemmer vil føle sig trygge fremadrettet.

- De her nye tiltag er fornuftige, men det fjerner ikke bekymringer hos vores medlemmer, for de oplever, at sagsindsigten vedrører, at de har udtalt sig offentligt, og den nye procedure ændrer ikke på dette forhold, siger Anne Grethe Rosenberg, der er formand Bupl Østjylland, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det vil hjælpe vores medlemmer, hvis de fik en information om, hvorfor og hvilken interesse byrådsmedlemmet forfølger. Det vil gøre det mere tydeligt og legitimt, at de går ind i de her personalesager, siger formanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Borgmesteren og kommunens direktør, der har valgt at stramme proceduren for, hvordan byrådspolitikerne fremadrettet skal søge sagsindsigt.

På hovedudvalgsmødet på onsdag den 18. december vil kommunaldirektøren, Jesper Kaas Schmidt, orientere byrådet om den nye procedure.

TV2 ØSTJYLLAND har både fredag og lørdag forsøgt at få en kommentar fra Randers Kommunes borgmester, Torben Hansen, og kommunens direktør, Jesper Kaas Schmidt, men det er ikke lykkedes.