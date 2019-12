Smadrede julelys og forsøgte at brænde byens store juletræ ned

Sådan her plejede der at se ud foran Lars Simonsens butik. Foto: Lars Simonsen / Privatfoto

Kl. 02.29 i nat begyndte en person at rive Hadstens julebelysning ned. Og han eller hun stoppede ikke, før otte ud af 30 butikkers julelys var smadret, byens juletræ var forsøgt futtet af og diverse el-installationer var sparket i stykker. Det kan de handlende se på deres videoovervågning, og den har de nu givet videre til politiet.

På billedet her kan man se, hvordan personen har forsøgt at antænde juletræet. Foto: Lars Simonsen / Privatfoto

- Det er måske ikke verdens meste kløgtige menneske, der for eksempel smadrer en banks julelys, hvor man ved, der er videoovervågning. Det virker som en indebrændt person, siger Lars Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND. Han har Hadsten Blomster og er med i byens juleudvalg.

Vi ved jo ikke, om vi kan skaffe noget nyt inden jul. Og det er hver enkelt butik, der skal betale det. Og det er et spørgsmål, om man vil gøre det igen. Lars Simonsen, ejer af Hadsten Blomster

Han er særlig ærgrerlig over, at personen har ødelagt gadens julebelysning, da det er byens borgere, der har været med til at finansiere julelysene ved at købe julekalendere.

Læs også Politiker kiggede i borgeres sager – nu er reglerne ændret

Brugte 10.000 kroner på lys

Alle byens omkring 30 butikker har hængt julelys rundt omkring vinduerne, og det er ifølge Lars Simonsen en bekostelig affære, som de har været nødt til at få tilskud til. Lars Simonsen har selv investeret 10.000 kroner i sine julelys, og de er nu blevet ødlagt.

Julelysene er nu slukket foran Lars Simonsens blomsterforretning. Foto: Lars Simonsen / Privatfoto

Før så der sådan her ud. Foto: Lars Simonsen / Privatfoto

- Vi ved jo ikke, om vi kan skaffe noget nyt inden jul. Og det er hver enkelt butik, der skal betale det. Og det er et spørgsmål, om man vil gøre det igen. Det tvivler jeg på, siger han.

Læs også Ole vil starte en ny bokseklub – skal holde unge væk fra kriminalitet

Han og de andre handlende vil nu forsøge at komme i julestemning igen, og så håber han, at personen melder sig selv til politiet.

Vi har nogle gode kunder, der bakker meget op. Og der skal ikke være en, der skal ødelægge julestemningen for os. Lars Simonsen, ejer af Hadsten Blomster

- Vi har været lidt mutte os handlende, men samtidig mærker vi, at der er sympati fra kunderne. Vi har nogle gode kunder, der bakker meget op. Og der skal ikke være en, der skal ødelægge julestemningen for os, siger Lars Simonsen.

Læs også Alternativ Lucia: Oplyst julemand sejler på paddle board i havnen

Favrskov elsker julelys

Og i Favrskov Kommune elsker mange julen. Fredensgade i Hinnerup er måske Danmarks - og i hvert fald Østjyllands - mest julepyntede gade. Og tidligere på ugen blev julestemningen også ødelagt der, da en familie fik stjålet et kostbart rensdyr foran deres hus.

Det er Rudolf her, der er blevet stjålet fra Hinnerup.

Ejerne har købt Rudolf i en butik, der ikke længere eksisterer, og hvis de skal købe en ny i dag, vil den koste dem mellem 4000 til 6000 kroner. Derfor udlodder de lige nu en dusør på 5000 kroner til personer, der kan komme med oplysninger om, hvor den er, eller hvem der har taget den.

Læs også Kostbart rensdyr stjålet fra Østjyllands mest julepyntede gade

- De er dyre, og vi vil gerne have ham hjem. Nu melder jeg det også til politiet, for han skal bare hjem, lød det tidligere på ugen fra Charlotte Vilsbæk Lautrup Schmidt.