Bosted får påbud fra Arbejdstilsynet

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen af Bostedet Kilebo, men de har meddelt, at de desværre har for travlt til at udtale sig på nuværende tidspunkt.



Samme melding lyder fra Aarhus Kommunes forvaltning for sociale forhold og beskæftigelse, der ikke har mulighed for at svare på spørgsmål i denne uge.

Bostedet Kilebo skal senest den 8. juli 2022 give Arbejdstilsynet besked om, hvad de har gjort for at efterkomme påbuddet.