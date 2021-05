Alexander forsvandt fra bosted – nu vil politikere have en redegørelse

- Her og nu, må rådmanden gå til byrådet for at bede om en ekstra bevilling, og det er vi klar til at bakke op om, når han ikke kan løse det inden for eget budget, siger han.

Claus Thomasberg mener er på bølgelængde med Gert Bjerregaard. Han mener, at vi skal have gjort noget ved niveauet af velfærd i forhold til bostederne.

- Det er rådmandens ansvar at gå til byrådet og sige, at vi mangler penge, fordi der er stigende mistrivsel på bostederne, det kan en hver jo se. Vi ligger helt i bund, når man ser på det kommunale danmarkskort, på velfærdsområdet, og det skal vi have hævet.

Rådmand: Oplevelser gør indtryk

Rådmand for sociale forhold & beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), har tidligere overfor TV2 ØSTJYLLAND erkendt, at der stadig er brug for flere ressourcer på socialområdet, men at det er svært at finde pengene i det kommunale budget.



- Vi fik nogle penge afsat ved det seneste budgetforlig, men det var desværre stadig en begrænset sum penge. Den faglige vurdering var, at der var andre botilbud, der havde endnu mere brug for ressourcer end Bofællesskabet Elev, siger Kristian Würtz til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det gør naturligvis indtryk at høre om de pårørendes oplevelser. Jeg deler deres ønske om at skabe bedre vilkår på bosteder i almindelighed og selvfølgelig også i Elev, siger han.