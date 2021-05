Samlet forældregruppe står frem: Kommunen har svigtet os

Mette Erhardsen understreger, at man vil fortsætte det fokus, man allerede har på at skabe gode forhold for beboerne i Hus 5. Nu vil hun tage fat i forældregruppen for at få uddybet deres kritik.



De har jo klaget, de har råbt op massevis af gange – kan du godt forstå, hvis de har mistet troen på dialog?

- Jeg tænker, at noget af det handler om, at man har forskellige perspektiver på, hvad det er, de skal få ud af at klage. Der er noget, vi ikke har fået afdækket endnu i forhold til, hvad det er, de ønsker sig. Det er i hvert fald ikke tydeligt for mig. Der skal jeg selvfølgelig være undersøgende på, hvad det handler om, siger Mette Erhardsen.