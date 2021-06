Ingen penge til handicap-bosteder: - Jeg er træt og rigtig skuffet

Selvom flere byrådspartier var positivt stemt for et akutløft til voksenhandicap-området før forhandlingerne, blev resultatet, at der ikke bliver afsat ekstra midler til de voksne handicappede akut i denne omgang.

- At blive sat i udsigt, at man nu vil løfte det her område, og så komme ud fra forhandlingerne med et rundt nul, det er helt ubegribeligt. Jeg er træt og rigtig skuffet, siger Jens Kaysen.

Hans datter, Stine Kaysen Moéll tilføjer:

- Jeg føler, at fusen er blevet taget på os. Vi troede faktisk, at vi havde givet vores stemme videre til nogen, der kunne varetage den, og det viste sig så ikke at være sandt, siger hun.



Blandt andre havde SF inden forhandlingerne foreslået, at der blev afsat 20-25 millioner kroner til at sikre ordnede forhold.

Det var forskellige interesser fra partierne, der var udslagsgivende for forhandlingerne. Det var ikke muligt at udpege de områder, som finansieringen skulle komme fra. Blandt andre Dansk Folkeparti ville ikke være med til at afgive midler fra ældreområdet, og derfor ville de ikke være en del af aftalen.