Store problemer på bosteder: Alligevel ingen akuthjælp i år

Men forslaget blev forkastet, og dermed er debatten om økonomisk tilskud til bostederne udsat til budgetforhandlingerne.

- Nu skal vi chance os igennem. Vi har ikke fået sikkerhed i udvalget for, at der ikke kan opstå lignende problemer, inden den her byrådsperiode er færdig. Derfor vil jeg på vegne af forslagsstillerne stille forslag om, at vi allerede i aften træffer beslutning om at sætte yderligere 10 millioner eller 12 millioner af, hvis det er det, forvaltningen siger, at der er brug for, sagde Gert Bjerregaard og blev bakket op af Enhedslistens Viggo Jonasen:

- Det er mig en kilde til forundring, at rådmanden ikke vil komme med regnestykket. Hvad skal der til for at åbne det, som det sociale tilsyn nævner, nemlig at der er kendte folk i alle vagterne? Det kan sgu da ikke være så vanskeligt, rådmand.