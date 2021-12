Stort snevejr torsdag har taget en drejning

Inde på øen kan det give et snedække på 5-10 centimeter, men prognoserne er ikke helt enige om udviklingen.

Fredag er en ny chance for sne

Dem, der føler sig snydt for et godt snevejr, kan måske være heldige at få lidt sne i løbet af fredagen i stedet. Prognoserne er dog usædvanligt usikre på, hvordan fredagen bliver.

Flere prognoser har et lavtryk, der vil udvikles på frontzonen over Bornholm og efterhånden trække ind en del af resten af Danmark fredag og måske også lørdag.