Dusør: Isbjørn stjålet i forlystelsespark

På Facebook skriver forlystelsesparken nemlig, at isbjørneungefiguren "Henrik" er blevet fjernet. Han stod ellers lige under sin "mor" i Tivoli Frihedens juleudstilling. Ifølge opslaget er "Henrik" sidst set fredag den 3. december omkring klokken 19.

- Det er virkelig sært, siger Tivoli Frihedens marketingchef Morten Palm Andersen, som sammen med kollegaerne længe har undret sig over, hvor "Henrik" dog er blevet af.

Mystisk forsvinden

Isbjørnen indgår sammen med fire andre i Tivolis juleudstilling, men en dag bemærkede en kollega, at der altså kun var fire tilbage. Efterhånden har de internt sporet sig frem til et cirkatidspunkt for "Henriks" forsvinden.

- Nu må vi bare konstatere, at isbjørnen er væk, siger marketingchefen, som forklarer, at de har tjekket billederne fra videoovervågningen, men uden held.

- Vi har kigget billederne fra alle udgange igennem, så godt vi kan, siger Morten Palm Andersen, der håber, at den offensive efterlysning nu kan få "Henrik" tilbage hos de andre isbjørne, hvor han hører til.