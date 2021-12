Sådan rammer større snevejr Danmark i dag

Én dag til juleaften og landet er stadig overvejende grønt.

Men et lavtryk, som skal passere landet i løbet af lillejuleaftensdag, er med til at tænde håbet om den hvide jul.

Med sig har lavtrykket nemlig et større nedbørsområde, hvor meget af det vil falde som sne. Således vil stort set hele landet få sne i løbet af torsdagen.

Det større snevejr rammer på et tidspunkt, hvor mange danskere skal ud at køre for at komme hjem til jul. Snevejret vil kunne genere juletrafikken i form af blandt andet is- og sneglatte veje.