Skiferien i fare: Østrig indfører coronaregler for danskere

Østrigs har mandag valgt at pålægge særlige og strammere coronaregler for danskere.

Det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters.

De nye regler betyder, at tilrejsende skal kunne fremvise en nylig, negativ coronatest samt bevis på, at de har fået et tredje vaccinestik. Ellers skal de gå i isolation i ti dage.

Karantænereglerne gælder ikke tilrejsende børn, skriver avisen Der Standard.

Reglerne gælder for personer fra Danmark, Norge, Storbritannien og Nederlandene (Holland). Alle landene er nemlig blevet kategoriseret som højrisikolande af Østrig på grund af udbredt smitte med coronavarianten omikron.

Reglerne vil træde i kraft den 25. december.

Det bringer mange danskeres skiferier i den kommende tid i risiko. TV2 ØSTJYLLAND har allerede hørt fra flere, at skiferier i øjeblikket bliver aflyst på grund af de nye restriktioner.

Danskere udgør traditionelt en væsentlig del af turisterne i de østrigske skisportsområder. Men den hastigt stigende smitte med omikron i Danmark har altså fået Østrig til at indføre karantæne for at skåne sundhedsvæsenet.

- Vi har altid snakket om, at vi skal have lidt luft i systemet.

- Vi bliver nødt til at bruge den tid, som vi har vundet gennem nedlukning, til at lære mere om omikron og give hospitalerne tid til at lette presset på de intensive afdelinger, siger Katharina Reich, der koordinerer coronaindsatsen i Østrig.

Den danske sundhedsminister, Magnus Heunicke, oplyste tirsdag, at omikron nu er den dominerende coronavariant i Danmark.

Danmark har de seneste to dage haft over 13.000 daglige smittetilfælde. Tirsdag blev der slået rekord med 13.558, mens tallet onsdag var 13.386.