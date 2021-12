Julevejret varsler næste års vejr – her er tegnene, man brugte i gamle dage

Der var engang, hvor moderne vejrudsigter ikke fandtes.

Hvor man måtte ty til andre metoder til at forudsige vejret.

I dag har meteorologer verden over store supercomputere til at spytte vejrudsigter ud for de kommende dage. Det havde man ikke i gamle dage. Men derfor var det stadig vigtigt at kende til det fremtidige vejr.

Ligesom i dag var det især landbruget, som var stærkt afhængig af vejret. Derfor benyttede de gamle bønder sig af forskellige metoder og verjvarsler til at forudsige, hvordan næste års høst ville blive.